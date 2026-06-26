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Calciomercato Roma, Romano verso il Cagliari: operazione ai dettagli

Redazione
Pubblicato 3 giorni fa il 26/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Romano verso il Cagliari: operazione ai dettagli

Il centrocampista è vicino al trasferimento in Sardegna con la formula del prestito e obbligo di riscatto

La Roma e il Cagliari sono ormai a un passo dalla definizione del trasferimento di Alessandro Romano. La trattativa tra i due club sarebbe infatti nelle fasi conclusive e la fumata bianca appare imminente.

Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, il centrocampista giallorosso si trasferirà in Sardegna con la formula del prestito accompagnato da un obbligo di riscatto certo. Un’operazione che consentirà al classe 2006 di proseguire il proprio percorso di crescita con maggiore continuità in una nuova realtà. Mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli prima della definizione dell’affare, con il Cagliari pronto ad accogliere il giovane talento della Roma.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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