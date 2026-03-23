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Calciomercato Roma, rinnovo di Celik ancora in standby

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 23/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, rinnovo di Celik ancora in standby

In casa Roma si parla ancora della questione legata al rinnovo di Zeki Celik, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2026.

Secondo quando riportato da Tuttomercatoweb, la trattativa è tuttora in standby e non è stata ancora trovata un’intesa definita tra il club giallorosso e l’entourage del giocatore, nonostante l’importanza del terzino turco nel sistema di gioco di Gian Piero Gasperini che sta spingendo con la dirigenza per farlo rimanere. Ma al momento Massara non si è ancora mosso dall’ultima proposta fatta al turco.

La principale distanza tra le parti riguarda l’aspetto economico. Mentre l’attuale contratto di Celik si aggira intorno a circa 2 milioni netti più bonus, il giocatore e i suoi agenti avrebbero avanzato richieste ben più elevate, con proposte di circa 4 milioni netti a stagione, una cifra che la dirigenza ritiene al momento eccessiva.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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