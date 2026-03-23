Mancini esaudisce il desiderio del piccolo Emanuele: “Sei grande Ema, ti voglio un mondo di bene anche io”

Gianluca Mancini ha mantenuto la promessa fatta al piccolo Emanuele, quella di entrare in campo insieme prima di una partita.

Ieri, in occasione di Roma-Lecce, il difensore ha esaudito il desiderio del giovane tifoso, come dimostra un video postato dallo stesso Emanuele su Instagram. Nel post, Emanuele ha scritto: “Manu appena sarà possibile entriamo insieme all’Olimpico! Quante volte ce lo siamo detti amico mio, quante volte l’ho sognato, e questa idea mi ha dato la carica nei momenti difficili! Sei sempre presente, e mi hai regalato una giornata fantastica che non dimenticherò mai! Gianluca sei unico e quella di ieri è la nostra vittoria, della nostra amicizia! Ti voglio un mondo di bene, grazie amico mio!”

: “Sei grande Ema, ti voglio un mondo di bene anche io.”

Di seguito il post Instagram: