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INTERVISTA

Lazio, Taylor suona la carica per il derby: “L ‘odio tra le due è incredibilmente profondo. Lo aspetto con ansia”

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 23/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Lazio, Taylor suona la carica per il derby: “L ‘odio tra le due è incredibilmente profondo. Lo aspetto con ansia”

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio arrivato nel mercato di gennaio, ha rilasciato un’intervista al portale olandese Voetbal International nella quale si è soffermato su diversi temi, dal suo ambientamento in biancoceleste fino al derby contro la Roma, passando anche per l’amicizia con Rensch:

Le parole di Taylor:

“Qui a Roma c’è questa cosa del derby che è incredibile. Con il mio amico Rensch ci sentiamo spesso, il che è bello. Ma la prima cosa che mi ha detto è stata letteralmente: “Qui non possiamo assolutamente girare per la città insieme”. L ‘odio sportivo tra Lazio e Roma è incredibilmente profondo. Il 17 maggio ci sarà la partita, ed è una partita che entrambi aspettiamo con ansia”

#asr #asroma #Lazio #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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