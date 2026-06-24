No alle svendite, D’Amico tiene duro

La Roma e D’Amico non vogliono svendere, se non arriveranno proposte serie si prenderanno altre strade. Preoccupa meno la questione rinnovi.

Corriere della Sera (D.Stoppini) – Vendere sì, svendere no. Detta così, quando mancano sei giorni alla scadenza del 30 giugno, sembra un po’ fuori tempo massimo. Ma è quel che sta provando a fare la Roma. Meglio: quel che vuole fare la Roma. Ovvero tenere il punto, non abbassarsi al livello di proposte che ancora non sono arrivate e che, chissà, probabilmente arriveranno nelle prossime ore. Perché la società giallorossa, in primis il direttore sportivo Tony D’Amico, deve aver annusato l’aria di offerte prossime che non saranno soddisfacenti. E così nelle riunioni avute con il tecnico Gian Piero Gasperini ma pure in call direttamente con la proprietà, la Roma ha deciso di fissare questa linea di comportamento.

ha il mandato per realizzare plusvalenze, ma lavuole far capire al mondo intero — ai mediatori, non solo ai club potenzialmente interessati — che se da qui ai prossimi giorni arriveranno offerte degne di essere prese in considerazione per ottemperare agli obblighi di financial fair play, una cessione sarà effettuata. Altrimenti, il club è pronto a battere altre strade. Quali? Qui si entra nel campo delle ipotesi, nessuno può avere certezze. Però una cosa si può affermare con sicurezza: in queste settimane tra la Roma e laci sono stati dei dialoghi, anche precedenti alla comunicazione della scorsa settimana sulla multa complessiva di 6 milioni. Non siamo di fronte a un organismo muto:si parlano, il club giallorosso non può non sapere a grandi linee a cosa va incontro se non dovesse centrare l’obiettivo del settlement agreement. E sa pure che è stata oggetto di dibattito anche l’ipotesi di uno slittamento di 12 mesi dell’accordo.

Che cosa accadrà nei prossimi sei giorni non lo sanno con certezza neppure a Trigoria. Di sicuro, i Mondiali in corso non aiutano. Prendi il caso di Koné: l’Arsenal ha sondato il terreno ma poi non c’è fatto più vivo, l’Atletico Madrid al momento non è una pista calda come qualche settimana fa quando fu il giocatore a stoppare tutto. Ora il centrocampista è negli USA con la nazionale, difficile organizzare una cessione in poche ore. Su Soulé, invece, siamo fermi: si cercano offerte in Arabia, chissà se arriveranno.

Sul fronte rinnovi c’è meno fretta. Tutti e tre i giocatori in scadenza — Dybala, Pellegrini e Celik — hanno in mano un’offerta di rinnovo. Tutti, nessuno escluso. E la Roma conta, dalle prossime ore in avanti, di chiudere anche qualche trattativa arrivando alle firme. C’è fiducia su tutti e tre i fronti, pure se le cifre si sono aggiornate rispetto a qualche settimana fa. Ma i ritardi non sono certo una responsabilità dei direttori sportivi. Piuttosto, è un modus operandi che arriva dall’altro e che a Trigoria si ripete ciclicamente.