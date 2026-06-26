Niccolò Pisilli nella seconda parte di stagione ha stupito tutti e diverse squadre in questa sessione di calciomercato hanno messo gli occhi sul classe 2004.

Tra le società che hanno mostrato interesse per Pisilli, ci sono anche diversi club italiani, per esempio il Como che sta cercando calciatori italiani da aggiungere nella propria rosa per la prossima stagione.

Il Como pensa a Pisilli ma la Roma fa muro