Niccolò Pisilli nella seconda parte di stagione ha stupito tutti e diverse squadre in questa sessione di calciomercato hanno messo gli occhi sul classe 2004.
Tra le società che hanno mostrato interesse per Pisilli, ci sono anche diversi club italiani, per esempio il Como che sta cercando calciatori italiani da aggiungere nella propria rosa per la prossima stagione.
Il Como pensa a Pisilli ma la Roma fa muro
Come riportato da Tuttomercatoweb
, la squadra di Cesc Fabregas
si è rifatta sotto per il classe 2004 ma la Roma ha eretto un muro. Il club giallorosso, infatti, ha risposto con un secco no: il numero 61 è incedibile nonostante l’esigenza di fare plusvalenze entro il 30 giugno.
Il centrocampista capitolino ha voglia di giocare la Champions League
con la maglia della Roma
e i giallorossi non hanno intenzione di ricreare la stessa situazione che si creò in passato con gli addii di Calafiori, Frattesi
e altri