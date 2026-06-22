Calciomercato Roma, il Boca ottimista per Dybala

Dall’Argentina: il Boca si è rifatto avanti per Dybala e c’è stato un contatto diretto tra lui e Arrubarrena. Gli Xeneizes sono ottimisti sulla riuscita dell’operazione.

Negli ultimi giorni il Boca Juniors ha riallacciato i rapporti con Dybala. Ci ha pensato direttamente il nuovo tecnico degli Xeneizes Rodolfo Arrubarrena, che ha chiamato la Joya per illustrargli i suoi piani tecnici e spingerlo a cedere alla corte del club argentino. Una pressione che si aggiunge a quella del solito Leandro Paredes, molto amico di Paulo e desideroso di tornare a giocare con lui.

Dall’argentina: Dybala può accettare il Boca