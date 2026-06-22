ULTIM'ORA
Calciomercato Roma, se parte Koné piace Camara Calciomercato Roma, il Boca ottimista per Dybala Lorenzo Pellegrini a Trigoria questa mattina Per Greenwood subito 20 milioni, poi un affare a rate Rebus Dovbyk: futuro incerto, idea Villarreal Friedkin-Uefa in nove giorni La Roma cambia tutto Dai rinnovi alle cessioni: la Roma ora fa i conti La Roma e i rinnovi: l’arte dell’equilibrio Roma, la settimana della verità
CALCIOMERCATO

Calciomercato Roma, il Boca ottimista per Dybala

Redazione
Pubblicato 27 minuti fa il 22/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, il Boca ottimista per Dybala

Dall’Argentina: il Boca si è rifatto avanti per Dybala e c’è stato un contatto diretto tra lui e Arrubarrena. Gli Xeneizes sono ottimisti sulla riuscita dell’operazione.

Negli ultimi giorni il Boca Juniors ha riallacciato i rapporti con Dybala. Ci ha pensato direttamente il nuovo tecnico degli Xeneizes Rodolfo Arrubarrena, che ha chiamato la Joya per illustrargli i suoi piani tecnici e spingerlo a cedere alla corte del club argentino. Una pressione che si aggiunge a quella del solito Leandro Paredes, molto amico di Paulo e desideroso di tornare a giocare con lui.

Dall’argentina: Dybala può accettare il Boca

Secondo le ultime voci dall’argentina, in particolare il giornalista Sebastian Vignolo, il fantasista di Laguna Larga avrebbe chiesto alla dirigenza del Boca qualche giorno per riflettere sulla proposta e, presumibilmente, valutare l’ultima offerta della Roma. La società azul y oro è ottimista e pensa addirittura di poter contare sulla Joya per gli ottavi di finale di Copa Sudamericana.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182357 articoli

ARTICOLI CORRELATI