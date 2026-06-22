Scatto per Dybala

Il Boca Juniors torna a spingere per Dybala, ma c’è ottimismo per l’accordo tra la Roma e l’entourage dell’argentino. D’Amico pronto a chiudere.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Questa è la settimana decisiva. Per Paulo Dybala, per le tante questioni che deve affrontare D’Amico. E per l’atteso rinnovo che dovrà portare la Joya e la Roma ad andare avanti ancora insieme per un altro anno o due. Intorno all’argentino continuano i movimenti anche se Paulo ha dato e continua a dare la sua preferenza al club giallorosso. Del resto Dybala è stato chiaro, vuole continuare a indossare ancora il giallorosso.

Nel frattempo sapere che tra 8 giorni sarà un giocatore libero continua a stuzzicare l’appetito. Ad iniziare ilche negli ultimi giorni è tornato alla carica. A chiamarlo è stato sia il presidentesia il direttore tecnico. Telefonate amichevoli, sondaggi pacati, ma anche l’ennesima dimostrazione di stima e d’affetto da parte del club argentino. Dove, tra l’altro, gioca, che pressa da mesi perché Dybala accetti la corte degli Xeneizes. Arrabbarruena ha presentato poi alla Joya il suo progetto sportivo.

Dybala il Boca lo ha messo in standby. La corte fa ovviamente piacere ma ha voglia di restare a giocare in Europa e in particolare alla Roma. Anche perché a Buenos Aires non gli possono garantire un ingaggio altissimo. La Roma ha offerto 2 milioni salendo poi a 2,3 contro una richiesta di partenza come base fissa di 3 milioni da parte del giocatore. Poi va aggiunta la parte variabile, legata principalmente alle presenze. Dybala, del resto, è anche forte della stima di Gian Piero Gasperini, che ha chiesto alla società di avere ancora con sé il giocatore.

Ad occuparsi del rinnovo per un po’ è stato Ryan Friedkin con Carlos Novel. Adesso è entrato in pista D’Amico pronto a chiudere la questione in questi giorni. Del resto, se è vero che Dybala non può guadagnare gli 8,5 milioni di prima, è anche vero che resta il giocatore più forte della rosa. E non può certo andare a guadagnare meno di Celik, tanto per dire, pronto a rinnovare intorno a 2,8 più bonus…