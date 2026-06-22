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Calciomercato Roma, se parte Koné piace Camara

Redazione
Pubblicato 26 secondi fa il 22/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, se parte Koné piace Camara

Se dovesse partire Manu Koné la Roma cercherà un top a centrocampo. L’ultima pista porta a Lamine Camara, 22enne del Monaco.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Leggo, in caso di partenza di Koné la Roma starebbe valutando diversi profili soprattutto in Francia. I giallorossi hanno effettuato dei sondaggi per Bouaddi del Lille, che sta impressionando al mondiale con il Marocco, ma prezzo e concorrenza sono proibitivi. Più percorribile, invece, la pista che porta a Lamine Camara, per cui il Monaco chiede circa 40 milioni. Smentita invece la possibilità di un accordo vicino con Freuler a parametro zero.

Chi è Lamine Camara

Centrocampista classe 2004 in forza al Monaco, che lo ha prelevato dal Metz per 15 milioni, è in questo momento impegnato al mondiale con la maglia del Senegal, e ha giocato da titolare la prima partita contro la Francia. Camara è una mezzala dalle spiccate doti fisiche che non disdegna però sortite offensive, con un’ottima qualità nell’ultimo passaggio e nel gioco lungo. Nel club del principato è abituato a stazionare in una mediana a due con un centrocampista più di rottura e ripartenza come Zakaria, mentre a lui è affidata la prima regia, ma le sue capacità lo rendono adatto allo svolgimento di diversi compiti. In questa stagione con i biancorossi ha giocato 31 partite con 3 gol e 4 assist.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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