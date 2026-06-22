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Lorenzo Pellegrini a Trigoria questa mattina

Redazione
Pubblicato 54 minuti fa il 22/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Lorenzo Pellegrini a Trigoria questa mattina

Lorenzo Pellegrini è a Trigoria in questo momento. Le ragioni sono di stampo personale, ma è possibile un incontro con il ds D’Amico.

Il numero sette giallorosso questa mattina si è presentato a Trigoria. Ufficialmente la motivazione è personale, ma è probabile che vada in atto un primo incontro conoscitivo con il nuovo ds Tony D’Amico, anch’egli ai primi giorni nel centro sportivo dopo la deroga ottenuta dalla Lega. L’obiettivo è raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto del classe ’96.

Il rinnovo di Pellegrini

In questo momento Pellegrini guadagna 4,5 milioni più 2 di bonus, cifre che la Roma non può garantirgli nuovamente. Il suo contratto scade il 30 giugno e le parti stanno cercando un accordo, con i buoni rapporti tra il suo agente Pocetta e D’Amico che hanno permesso di riprendere serenamente il discorso. A spingere per il prolungamento del centrocampista c’è anche Gian Piero Gasperini, che ne ha chiesto la conferma insieme allo “zoccolo duro” che ha portato i giallorossi alla qualificazione in Champions League. Possibile che con una cifra attorno ai 3 milioni più bonus si arrivi alla fumata bianca.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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