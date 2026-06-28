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Calciomercato Roma, arrivano smentite sull’interesse per Freuler e Kessié come sostituti di Koné

Redazione
Pubblicato 7 ore fa il 28/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, arrivano smentite sull’interesse per Freuler e Kessié come sostituti di Koné

Ad oggi i nomi accostati ai giallorossi in questa sessione di calciomercato sono stati diversi, ma nelle ultime ore è arrivata la smentita per quanto riguarda due obiettivi nel reparto di centrocampo.

La Roma in questi giorni sta lavorando incessantemente per arrivare al 30 giugno con tutti i conti in bilancio e per fare ciò dovrà necessariamente privarsi di un pezzo importante della rosa. Gli indiziati a lasciare la Capitale sono molteplici, tra cui il centrocampista francese Manu Koné, attualmente impegnato al Mondiale. Se la società capitolina dovesse, per forza di cose, privarsi di un pezzo così pregiato del centrocampo di Gasperini, i nomi sulla lista dei sostituti sono molteplici.

Di Caro smentisce le voci su Kessié e Freuler

Durante l’intervento ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, il giornalista Andrea Di Caro ha trattato anche il tema del mercato in entrata dei giallorossi, smentendo però, le ultime voci di mercato che vedevano i giallorossi interessati a Remo Freuler e Franck Kessié per sostituire Koné. I due centrocampisti si sarebbero, di fatto offerti alla Roma, ma il club, non è al momento interessato a queste soluzioni e i profili dello svizzero e dell’ivoriano non sono in lista.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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