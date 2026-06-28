Ad oggi i nomi accostati ai giallorossi in questa sessione di calciomercato sono stati diversi, ma nelle ultime ore è arrivata la smentita per quanto riguarda due obiettivi nel reparto di centrocampo.

La Roma in questi giorni sta lavorando incessantemente per arrivare al 30 giugno con tutti i conti in bilancio e per fare ciò dovrà necessariamente privarsi di un pezzo importante della rosa. Gli indiziati a lasciare la Capitale sono molteplici, tra cui il centrocampista francese Manu Koné, attualmente impegnato al Mondiale. Se la società capitolina dovesse, per forza di cose, privarsi di un pezzo così pregiato del centrocampo di Gasperini, i nomi sulla lista dei sostituti sono molteplici.

Di Caro smentisce le voci su Kessié e Freuler