Niccolò Pisilli in questa ultima stagione ha attirato l’interesse di diverse squadre, non solo in Italia, ma il giovane giallorosso ha le idee chiare, vuole rimanere alla Roma.

Grazie alle prestazioni di quest’anno (4 gol e 4 assist in 34 presenze) ha attirato su di sé l’interesse di diversi club, in Italia e non solo. Secondo quanto riportato da “Manà Manà Sport Roma“, negli ultimi giorni al giovane centrocampista è arrivata una proposta importante da parte di un club estero, ma non della Premier League.

Pisilli “giura” amore eterno alla Roma