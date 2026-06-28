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Pisilli ha le idee chiare: “No” secco a tutte le proposte ricevute, vuole rimanere alla Roma

Redazione
Pubblicato 7 ore fa il 28/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Pisilli ha le idee chiare: “No” secco a tutte le proposte ricevute, vuole rimanere alla Roma

Niccolò Pisilli in questa ultima stagione ha attirato l’interesse di diverse squadre, non solo in Italia, ma il giovane giallorosso ha le idee chiare, vuole rimanere alla Roma.

Grazie alle prestazioni di quest’anno (4 gol e 4 assist in 34 presenze) ha attirato su di sé l’interesse di diversi club, in Italia e non solo. Secondo quanto riportato da “Manà Manà Sport Roma“, negli ultimi giorni al giovane centrocampista è arrivata una proposta importante da parte di un club estero, ma non della Premier League.

Pisilli “giura” amore eterno alla Roma

Pisilli però, ha rispedito al mittente l’offerta: il motivo è che il giocatore è felice alla Roma e per questo non vuole prendere in considerazione la cessione. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un interessamento da parte del Como, ma anche in questo caso sia dal giocatore che dallo stesso Gasperini, che ritiene il giovane un pezzo pregiato della rosa, è arrivato un secco “no grazie”.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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