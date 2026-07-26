La Roma continua a lavorare per regalare rinforzi a Gianpiero Gasperini. Oltre che all’attacco, la società si muove anche per rinnovare la difesa.
Il nome di Matteo Ruggeri torna a risuonare con forza. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Digital Gol, la società capitolina avrebbe manifestato nuovamente un interesse per il difensore. L’identikit dell’italiano è sempre piaciuto a Gianpiero Gasperini che lo ha allenato nel corso della sua esperienza a Bergamo. Con l’arrivo di Grimaldo in terra spagnola, il futuro dell’italiano potrebbe cambiare completamente rotta.
La valutazione dell’Atletico MadridLa Roma, però, non è il solo club italiano ad aver messo gli occhi su Ruggeri. Sul nativo di San Giovanni, infatti, ci sarebbero anche Juventus, Milan, Inter e Fiorentina. Dal canto loro i Cochoneros, in attesa di capire le vere intenzioni di Simeone, rimangono fermi sula loro idea: il classe 2002 partirà solamente se sul tavolo ci sarà un’offerta pari o superiore a 25 milioni di euro.