La Roma continua a lavorare per regalare rinforzi a Gianpiero Gasperini. Oltre che all’attacco, la società si muove anche per rinnovare la difesa.

Il nome di Matteo Ruggeri torna a risuonare con forza. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Digital Gol, la società capitolina avrebbe manifestato nuovamente un interesse per il difensore. L’identikit dell’italiano è sempre piaciuto a Gianpiero Gasperini che lo ha allenato nel corso della sua esperienza a Bergamo. Con l’arrivo di Grimaldo in terra spagnola, il futuro dell’italiano potrebbe cambiare completamente rotta.

La valutazione dell’Atletico Madrid

La Roma, però, non è il solo club italiano ad aver messo gli occhi su Ruggeri. Sul nativo di San Giovanni, infatti, ci sarebbero ancheDal canto loro i, in attesa di capire le vere intenzioni di, rimangono fermi sula loro idea: il classe 2002 partirà solamente se sul tavolo ci sarà un’offerta pari o superiore a