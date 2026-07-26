ULTIM'ORA
LIVE – Cannes-Roma 0-1: vantaggio Dybala Kumbulla ai saluti con la Roma? Il Rayo Vallecano accelera: pronta la proposta per il difensore Summerville sorprende tutti: “L’Al Hilal compete con i migliori club del mondo” Koné-Manchester United, tutto fermo: i Red Devils frenano e Mount può chiudere la porta al francese Calciomercato Roma, si complica la pista per Rashford Calciomercato Roma, dalla Spagna: continua l’interesse per Ruggeri Roma, oggi l’amichevole con il Cannes: la probabile formazione Mercato Roma, trovato l’accordo con il Bologna per Dovbyk Mercato Roma, in chiusura l’arrivo di Castro: i dettagli dell’operazione Calciomercato Roma, torna caldo il nome di Alajbegovic: il Chelsea complica la corsa
CALCIOMERCATO

Calciomercato Roma, dalla Spagna: continua l’interesse per Ruggeri

Dienabou Balde
Pubblicato 4 ore fa il 26/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, dalla Spagna: continua l’interesse per Ruggeri

La Roma continua a lavorare per regalare rinforzi a Gianpiero Gasperini. Oltre che all’attacco, la società si muove anche per rinnovare la difesa. 

Il nome di Matteo Ruggeri torna a risuonare con forza. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Digital Gol, la società capitolina avrebbe manifestato nuovamente un interesse per il difensore. L’identikit dell’italiano è sempre piaciuto a Gianpiero Gasperini che lo ha allenato nel corso della sua esperienza a Bergamo. Con l’arrivo di Grimaldo in terra spagnola, il futuro dell’italiano potrebbe cambiare completamente rotta.

La valutazione dell’Atletico Madrid

La Roma, però, non è il solo club italiano ad aver messo gli occhi su Ruggeri. Sul nativo di San Giovanni, infatti, ci sarebbero anche Juventus, Milan, Inter e Fiorentina. Dal canto loro i Cochoneros, in attesa di capire le vere intenzioni di Simeone, rimangono fermi sula loro idea: il classe 2002 partirà solamente se sul tavolo ci sarà un’offerta pari o superiore a 25 milioni di euro.

 

#asroma #atletico madrid #Gasperini #Mercato #Ruggeri

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

40 articoli

ARTICOLI CORRELATI