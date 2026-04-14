Atalanta ko una sola volta nelle ultime 11

Lo score casalingo della Roma contro l’Atalanta è di una vittoria nelle ultime undici gare. Gasperini recupera Mancini e forse Wesley.

Il Tempo (L.Pes) – Una sola vittoria casalinga in undici anni. Per la Roma l’Atalanta all’Olimpico è diventata un vero e proprio tabù. Soltanto Mourinho dal 2014 in poi è riuscito a battere la Dea con un bottino che recita cinque pareggi e cinque sconfitte nelle altre dieci partite. L’ultimo ko a dicembre 2024 con protagonisti proprio Ranieri e Gasperini: finì 2-0 per i nerazzurri con gol di De Roon e Zaniolo.

Il 5 marzo 2022, come detto, l’unico successo firmato. Prima di quelli bisogna risalire alla stagione 2013-14 conin panchina per ritrovare un successo giallorosso (3-1).

Intanto ieri la squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria senza ancora nessun recupero in vita del match in programma sabato. Mancini, però, ci sarò mentre Wesley proverà fino all’ultimo il rientro con Gasperini che spera di poterci contare. Dovrà attendere almeno il Bologna, invece, Manu Koné.