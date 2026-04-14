Pellegrini, gran gol nel cuore dei ragazzi di Save the Children

Pellegrini visita il Punto Luce di Torre Maura con Save the Children: incontro con bambini e famiglie e focus sulle attività educative.

Nei giorni scorsi, accompagnato dalla moglie Veronica e dalla madre Monica, Lorenzo Pellegrini si è recato presso gli spazi del Punto Luce di Save the Children di Torre Maura, uno dei 27 centri nel nostro Paese. A stretto gomito con gli operatori, il numero 7 romanista ha visitato la struttura, le aule per il sostegno nello studio, le aree gioco, la biblioteca e il campetto di calcio per poi regalarsi ai presenti. Inizialmente incontrando bambini fino ai tre anni con le loro mamme, poi quelli nella fascia dai quattro agli otto, per dedicarsi infine agli adolescenti, dove ha dato il meglio di sé rispondendo divertito a domande e richieste di aneddoti dei suoi interlocutori.

Il pomeriggio è così proseguito con un’attività sportiva condivisa sul campetto, sorrisi, autografi e foto ricordo: “Sono bambini e ragazzi che hanno un grande potenziale e che, come ogni coetaneo, hanno diritto a opportunità, sostegno e fiducia per costruire il proprio futuro. È stata davvero una bella esperienza, perché ha unito sport, relazione ed educazione, valori promossi quotidianamente da Save the Children sul territorio”, il primo pensiero di

Un gol che vale molto di più rispetto ai 62 segnati con la Roma. Per molti ragazzi ascoltarlo, capire i sacrifici, rivivere insieme a lui i momenti di difficoltà che lo hanno portato poi a realizzare il proprio sogno, è stato un modo per continuare a cullare i propri. Un incontro che non rimarrà isolato: il calciatore, a maggio, parteciperà ad un evento denominato Charity dinner.

I Punti Luce di Save the Children

Ma cosa sono questi Punti Luce di Save the Children? Semplicemente degli spazi ad alta intensità educativa, che sorgono normalmente in quartieri svantaggiati e privi di servizi per offrire gratuitamente un ambiente educativo ricco di opportunità. In questi contesti, infatti, i ragazzi e le famiglie possono usufruire di diverse attività, che variano dal sostegno allo studio ai laboratori artistici e musicali, dalla promozione della lettura all’accesso alle nuove tecnologie e ai laboratori di promozione delle materie Steam, e ancora gioco, attività motorie e visite alla scoperta del proprio territorio. Negli spazi si offrono, inoltre, percorsi di supporto alla genitorialità e consulenze legali, psicologiche, pediatriche.

I Punti Luce di Save the Children sono distribuiti in 20 città italiane di 15 regioni. A Roma, oltre a quello Torre Maura di Via Walter Tobagi, se ne trova uno a Ponte di Nona (Via Albert Schweitzer), più quello di Ostia, che sorge nei locali dell’ex Istituto Guttuso, in Via Fasan. Dal 2014 a oggi, insieme a quelli dislocati nel resto del Paese, hanno accompagnato più di 72 mila bambine, bambini e adolescenti nel loro percorso per apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni.

IL MESSAGGERO (Stefano Carina)