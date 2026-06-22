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Calciomercato Roma, dalla Germania pronta un’offerta del Borussia Dortmund per Soulé

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 22/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, dalla Germania pronta un’offerta del Borussia Dortmund per Soulé

Il futuro di Matias Soulé è sempre più lontano da Roma e la cessione sembra sempre più un opzione percorribile.

Il club giallorosso, però, non vuole svendere il calciatore, e nonostante il bisogno di fare cassa entro il 30 giugno, ha fissato il prezzo per le squadre interessate: 40 milioni di euro.

Il Borussia prepara l’assalto per Soulé

I procuratori dell’argentino stanno valutando attivamente diverse opzioni provenienti da tutta Europa e negli ultimi giorni, è stato stabilito un contatto diretto con il West Ham. Il Borussia Dortmund, però, secondo la testata tedesca fussballdaten.de, starebbe preparando un’offerta ufficiale pari a 40 milioni di euro, ovvero la richiesta dei giallorossi.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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