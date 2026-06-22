Il futuro di Matias Soulé è sempre più lontano da Roma e la cessione sembra sempre più un opzione percorribile.
Il club giallorosso, però, non vuole svendere il calciatore, e nonostante il bisogno di fare cassa entro il 30 giugno, ha fissato il prezzo per le squadre interessate: 40 milioni di euro.
Il Borussia prepara l’assalto per Soulé
I procuratori dell’argentino stanno valutando attivamente diverse opzioni provenienti da tutta Europa e negli ultimi giorni, è stato stabilito un contatto diretto con il West Ham
. Il Borussia Dortmund
, però, secondo la testata tedesca fussballdaten.d
e, starebbe preparando un’offerta ufficiale pari a 40 milioni di euro,
ovvero la richiesta dei giallorossi.