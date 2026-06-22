Dovbyk nel mirino del Trabzonspor: dalla Turchia parte la nuova offensiva

Il nome di Dovbyk torna al centro delle voci di mercato internazionali. L’attaccante ucraino finisce nel mirino del Trabzonspor.

La trattativa

Il mercato della Roma si muove anche in uscita e uno dei nomi tornati d’attualità è quello di Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dall’emittente turca A Spor, il Trabzonspor avrebbe avviato una nuova offensiva per l’attaccante ucraino, già seguito nei giorni scorsi dal club di Trebisonda.

Contatti ripresi

Lo scenario

Le indiscrezioni provenienti dallaparlano di contatti ripresi con decisione da parte del, intenzionato a rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione., classe 1997, viene considerato un profilo ideale per le esigenze del club turco, che sta valutando un investimento importante per alzare il livello dell’attacco.

Per la Roma si tratta di una situazione da monitorare con attenzione: il mercato internazionale continua a muoversi attorno al suo nome. La posizione del club giallorosso sarà determinante, soprattutto in una fase in cui ogni possibile movimento in entrata e uscita può incidere sulla programmazione della nuova stagione.