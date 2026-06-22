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Dovbyk nel mirino del Trabzonspor: dalla Turchia parte la nuova offensiva

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 22/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dovbyk nel mirino del Trabzonspor: dalla Turchia parte la nuova offensiva

Il nome di Dovbyk torna al centro delle voci di mercato internazionali. L’attaccante ucraino finisce nel mirino del Trabzonspor.

La trattativa

Il mercato della Roma si muove anche in uscita e uno dei nomi tornati d’attualità è quello di Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dall’emittente turca A Spor, il Trabzonspor avrebbe avviato una nuova offensiva per l’attaccante ucraino, già seguito nei giorni scorsi dal club di Trebisonda.

Contatti ripresi

Le indiscrezioni provenienti dalla Turchia parlano di contatti ripresi con decisione da parte del Trabzonspor, intenzionato a rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Dovbyk, classe 1997, viene considerato un profilo ideale per le esigenze del club turco, che sta valutando un investimento importante per alzare il livello dell’attacco.

Lo scenario

Per la Roma si tratta di una situazione da monitorare con attenzione: il mercato internazionale continua a muoversi attorno al suo nome. La posizione del club giallorosso sarà determinante, soprattutto in una fase in cui ogni possibile movimento in entrata e uscita può incidere sulla programmazione della nuova stagione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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