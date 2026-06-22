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Francia, Deschamps sceglie Manu: esordio al Mondiale per Koné

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 22/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Francia, Deschamps sceglie Manu: esordio al Mondiale per Koné

Dopo la prima partita contro il Senegal, è finalmente arrivato il momento anche per Manu Kone di esordire al Mondiale.

Il ct Deschamps ha scelto il centrocampista della Roma per sostituire Tchouaméni accanto a Rabiot nel centrocampo della Francia, che tra poco affronterà l’Iraq.

Esordio nella competizione per Koné

I Bleus scenderanno in campo alle ore 23 italiane per trovare la seconda vittoria e strappare già il pass per la fase a eliminazione diretta. Per il centrocampista giallorosso si tratta dell’esordio assoluto in un Mondiale, a conferma delle sue qualità e della sua crescita fin dal suo arrivo a Roma.

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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