Dopo la prima partita contro il Senegal, è finalmente arrivato il momento anche per Manu Kone di esordire al Mondiale.
Il ct Deschamps ha scelto il centrocampista della Roma per sostituire Tchouaméni accanto a Rabiot nel centrocampo della Francia, che tra poco affronterà l’Iraq.
Esordio nella competizione per Koné
I Bleus
scenderanno in campo alle ore 23 italiane per trovare la seconda vittoria e strappare già il pass per la fase a eliminazione diretta. Per il centrocampista giallorosso
si tratta dell’esordio assoluto in un Mondiale
, a conferma delle sue qualità e della sua crescita fin dal suo arrivo a Roma.