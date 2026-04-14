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La carriera di Aldair diventa un documentario

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
La carriera di Aldair diventa un documentario

Esce il 21 maggio “Aldair. Cuore Giallorosso”: il documentario sulla carriera del brasiliano con Totti, Cafu e Giannini tra i protagonisti.

La straordinaria carriera di Aldair rivive in “Aldair. Cuore Giallorosso”, un documentario diretto da Simone Godano che sarà nelle sale dal 21 maggio. Da ieri è disponibile la clip con le prime anticipazioni del film, che vede la partecipazione di Claudio Amendola come voce narrante e dello scrittore romanista Sandro Bonvissuto. Il punto d’inizio sarà il 30 novembre 2025, giorno del sessantesimo compleanno del difensore campione del mondo a USA ’94, che per l’occasione andò a salutare i suoi vecchi tifosi sotto la Curva Sud.

Tanti gli interventi che impreziosiranno la pellicola, tra i quali gli ex compagni di squadra Francesco Totti, a cui Aldair cedette la fascia di capitano e con cui condivise la gioia per lo scudetto del 2001, Giuseppe Giannini, Cafu ma anche tifosi come Carlo Verdone. Il documentario è prodotto da Grøenlandia, Sky Italia, InHouse e Duende Film, in collaborazione con Rai Cinema, AS Roma e Radio Rock, distribuito da Nexo Studios e scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo.

IL MESSAGGERO (Alessandro Cristofori)

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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