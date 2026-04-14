La carriera di Aldair diventa un documentario

Esce il 21 maggio “Aldair. Cuore Giallorosso”: il documentario sulla carriera del brasiliano con Totti, Cafu e Giannini tra i protagonisti.

La straordinaria carriera di Aldair rivive in “Aldair. Cuore Giallorosso”, un documentario diretto da Simone Godano che sarà nelle sale dal 21 maggio. Da ieri è disponibile la clip con le prime anticipazioni del film, che vede la partecipazione di Claudio Amendola come voce narrante e dello scrittore romanista Sandro Bonvissuto. Il punto d’inizio sarà il 30 novembre 2025, giorno del sessantesimo compleanno del difensore campione del mondo a USA ’94, che per l’occasione andò a salutare i suoi vecchi tifosi sotto la Curva Sud.

Tanti gli interventi che impreziosiranno la pellicola, tra i quali gli ex compagni di squadra, a cuicedette la fascia di capitano e con cui condivise la gioia per lo scudetto del 2001,ma anche tifosi come. Il documentario è prodotto da, in collaborazione con, distribuito dae scritto da

IL MESSAGGERO (Alessandro Cristofori)