Diego Perotti torna a trovare, a distanza di anni, i tifosi romanisti.

L’ ex esterno argentino che ha vestito dal 2016 al 2020 la maglia giallorossa, collezionando 106 presenze e 26 gol, ha recentemente organizzato un evento per far felici tutti i tifosi giallorossi.

Perotti torna a far gioire i tifosi giallorossi

“El Monito“, infatti, tramite una foto pubblicata nelle storie del suo profilo Instagram, ha comunicato con il titolo “Le vere stelle sanno come farti emozionare, dentro e fuori dal campo”, un evento organizzato in collaborazione con Enel Energia . L’evento consisterà in un incontro di persona trae i tifosi giallorossi in un “meet and greet”, durante il quale,

L’evento è programmato per la giornata del 24 giugno alle 18, presso lo store Enel di via Merulana 95