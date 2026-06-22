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Roma, Perotti organizza un “meet & greet” con i tifosi giallorossi: data e informazioni utili per partecipare

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 22/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Perotti organizza un “meet & greet” con i tifosi giallorossi: data e informazioni utili per partecipare

Diego Perotti torna a trovare, a distanza di anni, i tifosi romanisti.

L’ ex esterno argentino che ha vestito dal 2016 al 2020 la maglia giallorossa, collezionando 106 presenze e 26 gol, ha recentemente organizzato un evento per far felici tutti i tifosi giallorossi.

Perotti torna a far gioire i tifosi giallorossi

El Monito“, infatti, tramite una foto pubblicata nelle storie del suo profilo Instagram, ha comunicato con il titolo “Le vere stelle sanno come farti emozionare, dentro e fuori dal campo”, un evento organizzato in collaborazione con Enel Energia. L’evento consisterà in un incontro di persona tra Perotti e i tifosi giallorossi in un “meet and greet”, durante il quale, l’ex numero 8 giallorosso sarà a disposizione di tutti i suoi fan per scambiare qualche parola e firmare qualche maglietta. 

L’evento è programmato per la giornata del 24 giugno alle 18, presso lo store Enel di via Merulana 95

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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