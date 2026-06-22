La Roma applaude Malagò: messaggio social per il nuovo presidente FIGC

La Roma ha ufficializzato le proprie congratulazioni a Giovanni Malagò dopo la sua elezione alla guida della FIGC.
Il messaggio
La Roma ha scelto i propri canali social per rivolgere un messaggio ufficiale al nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Il club giallorosso ha diffuso una nota sintetica ma istituzionale: “L’AS Roma si congratula con Giovanni Malagò per la nomina a nuovo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio”.
L’elezioneLa comunicazione è stata pubblicata direttamente sui profili ufficiali del club, in seguito all’elezione di Malagò avvenuta con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Un passaggio formale ma significativo, che rientra nelle consuete dinamiche di relazione tra società e nuova governance federale.
Il contesto
L’elezione di Malagò alla guida della FIGC arriva in una fase delicata per il calcio italiano, tra riforme annunciate e necessità di rilancio del sistema. Il messaggio della Roma si inserisce dunque in un quadro di rapporti istituzionali consolidati, con l’obiettivo di mantenere un dialogo aperto e collaborativo con i vertici federali.