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La Roma applaude Malagò: messaggio social per il nuovo presidente FIGC

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 22/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
La Roma applaude Malagò: messaggio social per il nuovo presidente FIGC

La Roma ha ufficializzato le proprie congratulazioni a Giovanni Malagò dopo la sua elezione alla guida della FIGC.  

Il messaggio

La Roma ha scelto i propri canali social per rivolgere un messaggio ufficiale al nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Il club giallorosso ha diffuso una nota sintetica ma istituzionale: “L’AS Roma si congratula con Giovanni Malagò per la nomina a nuovo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

L’elezione

La comunicazione è stata pubblicata direttamente sui profili ufficiali del club, in seguito all’elezione di Malagò avvenuta con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Un passaggio formale ma significativo, che rientra nelle consuete dinamiche di relazione tra società e nuova governance federale.

Il contesto

L’elezione di Malagò alla guida della FIGC arriva in una fase delicata per il calcio italiano, tra riforme annunciate e necessità di rilancio del sistema. Il messaggio della Roma si inserisce dunque in un quadro di rapporti istituzionali consolidati, con l’obiettivo di mantenere un dialogo aperto e collaborativo con i vertici federali.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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