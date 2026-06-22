Malagò e la Roma, parole nette: “Non si rinnega mai il proprio passato”

Il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, interviene per la prima volta sul suo rapporto con la Roma dopo l’elezione.

Il chiarimento

Alla sua prima conferenza stampa da presidente della FIGC, Giovanni Malagò ha affrontato anche il tema del suo storico legame con la Roma. Il dirigente ha ribadito con decisione la propria posizione: “Non si rinnega mai il proprio vissuto, soprattutto se è familiare. Per 13 anni da presidente del CONI sono sempre stato istituzionale, su questo è impossibile dirmi qualcosa”.

La sua istituzione

Il messaggio sul calcio moderno

Le dichiarazioni sono state rilasciate a margine dell’assemblea federale che lo ha eletto nuovo numero uno del calcio italiano.ha sottolineato l’importanza della coerenza personale nel ruolo istituzionale, rimarcando come il comportamento pubblico debba restare sempre equilibrato, indipendentemente dalle appartenenze sportive o emotive.

Il nuovo presidente FIGC ha poi allargato il discorso al tema dell’“esultanza e dell’istituzionalità”, definendo alcune polemiche “provinciali”. Nel suo intervento ha citato esempi internazionali per spiegare il concetto: “Non sto a guardare Obama durante le vittorie dei Chicago Bulls… guardate la famiglia reale con il principe William che esulta per l’Aston Villa. L’importante è come ti comporti, ma mai si deve rinnegare”.