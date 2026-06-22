ULTIM'ORA
Roma, Perotti organizza un “meet & greet” con i tifosi giallorossi: data e informazioni utili per partecipare Dovbyk nel mirino del Trabzonspor: dalla Turchia parte la nuova offensiva La Roma applaude Malagò: messaggio social per il nuovo presidente FIGC Malagò e la Roma, parole nette: “Non si rinnega mai il proprio passato” Roma, spunta Engels: Gasperini lo vuole, ma il Celtic fa muro e la Premier accelera Ndicka-Inter, Marotta fa muro: ma il pressing nerazzurro resta vivo Malagò prende il pallone: è lui il nuovo presidente della FIGC El Aynaoui e il sogno blaugrana: il padre svela la sua grande ambizione Reijnders sostiene Malen: “Alla Roma ha dimostrato tutto il suo valore” Roma, parte la pianificazione estiva: D’Amico e Gasperini al lavoro a Trigoria
NEWS
BREAKING

Malagò e la Roma, parole nette: “Non si rinnega mai il proprio passato”

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 22/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Malagò e la Roma, parole nette: “Non si rinnega mai il proprio passato”

Il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, interviene per la prima volta sul suo rapporto con la Roma dopo l’elezione.

Il chiarimento

Alla sua prima conferenza stampa da presidente della FIGC, Giovanni Malagò ha affrontato anche il tema del suo storico legame con la Roma. Il dirigente ha ribadito con decisione la propria posizione: “Non si rinnega mai il proprio vissuto, soprattutto se è familiare. Per 13 anni da presidente del CONI sono sempre stato istituzionale, su questo è impossibile dirmi qualcosa”.

La sua istituzione

Le dichiarazioni sono state rilasciate a margine dell’assemblea federale che lo ha eletto nuovo numero uno del calcio italiano. Malagò ha sottolineato l’importanza della coerenza personale nel ruolo istituzionale, rimarcando come il comportamento pubblico debba restare sempre equilibrato, indipendentemente dalle appartenenze sportive o emotive.

Il messaggio sul calcio moderno

Il nuovo presidente FIGC ha poi allargato il discorso al tema dell’“esultanza e dell’istituzionalità, definendo alcune polemiche “provinciali”. Nel suo intervento ha citato esempi internazionali per spiegare il concetto: “Non sto a guardare Obama durante le vittorie dei Chicago Bulls… guardate la famiglia reale con il principe William che esulta per l’Aston Villa. L’importante è come ti comporti, ma mai si deve rinnegare”.

#asr #asroma #figc #Malagò #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182368 articoli

ARTICOLI CORRELATI