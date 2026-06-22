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Mondiale, Argentina-Austria 2 a 0 e Messi fa la storia: miglior marcatore della storia della competizione

Redazione
Pubblicato 9 ore fa il 22/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiale, Argentina-Austria 2 a 0 e Messi fa la storia: miglior marcatore della storia della competizione

L’Argentina trionfa contro l’Austria e stacca un biglietto per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. 

La Nazionale “Albiceleste” vince 2 a 0 contro l’Austria e vola sulla vetta del girone J con 6 punti e si qualifica matematicamente ai sedicesimi.

Messi “immortale”: superato il record di Klose

A guidare l’Argentina è sempre lui, il numero 10, Lionel Messi, che dopo il rigore sbagliato inizialmente al 9′ si prende sulle spalle l’intere squadra e realizza una doppietta che entra di diritto nella storia dei Mondiali. Con il primo gol, realizzato al 38′ supera ufficialmente l’attaccante tedesco Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della storia del Mondiale, salendo a quota 17 gol. Al 95′ mette la ciliegina sulla torta e chiude la partita con il risultato di 2 a 0, mettendo un’altra grande ipoteca sulla classifica marcatori della storia del Mondiale con 18 gol.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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