L’Argentina trionfa contro l’Austria e stacca un biglietto per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo.
La Nazionale “Albiceleste” vince 2 a 0 contro l’Austria e vola sulla vetta del girone J con 6 punti e si qualifica matematicamente ai sedicesimi.
Messi “immortale”: superato il record di Klose
A guidare l’Argentina
è sempre lui, il numero 10, Lionel Messi
, che dopo il rigore sbagliato inizialmente al 9′ si prende sulle spalle l’intere squadra e realizza una doppietta
che entra di diritto nella storia dei Mondiali. Con il primo gol, realizzato al 38′ supera ufficialmente l’attaccante tedesco Miroslav Klose
nella classifica dei migliori marcatori della storia del Mondiale
, salendo a quota 17 gol
. Al 95′ mette la ciliegina sulla torta e chiude la partita con il risultato di 2 a 0, mettendo un’altra grande ipoteca sulla classifica marcatori della storia del Mondiale con 18 gol.