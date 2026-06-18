Via al restyling nel settore giovanile. Conti dice no al ruolo di traghettatore

I Friedkin hanno provato a trattenere Bruno Conti per un altro anno al fianco di Margiotta, nuovo responsabile del settore giovanile.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Una stagione conclusa con l’amaro in bocca quella del settore giovanile giallorosso. L’ultima speranza di portare a casa un trofeo era riposta sull’Under 17 che ieri ha salutato ai quarti di finale contro la Juventus (sconfitta 2-5 in casa e 2-1 fuori). Nei giorni scorsi erano arrivati altri due ko: l’Under 18 ha mancato l’accesso alla finale per mano del Bologna, la Roma Under 16 è stata eliminata dall’Inter, anche in questo caso in semifinale.

A rendere modesta l’annata ci si è messa la Primavera di(il tecnico è a rischio per il prossimo anno) eliminata a fine maggio ai playoff Scudetto contro il. C’è un punto da chiarire: l’obiettivo dei giovani non è per forza quello di vincere, ma portare a casa trofei fa sempre bene al morale. Ad arricchire una stagione deludente, però, ci sono anche i pochi esordi in prima squadra. Hanno assaggiato il campo consolamente(con rete contro il Torino),in Europa League.

Tra gli obiettivi del prossimo anno c’è quello di rifondare il settore giovanile (si tornerà a giocare la Youth League) e il compito verrà assegnato a Massimo Margiotta. L’ex Verona – legato a D’Amico – ha superato la concorrenza di Frara e Angeloni. Il secondo era il preferito della società ma la Fiorentina ha alzato un muro. Spazio a Margiotta che nei giorni scorsi è stato avvistato nella Capitale ed è pronto a diventare il nuovo responsabile. Poi entro due anni l’intenzione dei Friedkin è quella di far partire l’Under 23 come già hanno fatto Atalanta, Milan, Inter e Juventus. I costi sono alti (tra i 6 e gli 8 milioni) e al momento manca anche uno stadio dove giocare (il Tre Fontane non rispetta tutti i requisiti), ma il progetto è in cantiere.

Lascerà la Roma Bruno Conti nonostante un ultimo tentativo dei Friedkin che gli hanno proposto un ultimo anno da ‘traghettatore’ al fianco di Margiotta, una sorta di chioccia per la prima stagione al Bernardini. Marazico ha ringraziato, ma non vuole cambiare idea. Dopo 50 anni si chiuderanno per lui le porte di Trigoria. Un po’ di riposo (più che meritato) e Conti si dedicherà completamente al suo centro sportivo, ai campus e alla famiglia. Una nuova era è pronta a partire, ma senza uno dei simboli di un bel pezzo di storia della Roma. Nell’anno del centenario. Peccato.