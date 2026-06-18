Svolta Greenwood, Roma in pressing

Multa dall’Uefa per l’esercizio 2024/2025. Più critica la situazione del Marsiglia, questo può favorire la Roma nella caccia a Greenwood.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Un sospiro di sollievo per la Roma dopo la comunicazione arrivata ieri da parte della Uefa. Il club giallorosso dovrà pagare una multa di sei milioni di euro (4,2 erano stati già preventivati) perché «ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario che termina nel 2025 ed è stato multato di 2 milioni. Avendo anche riportato un rapporto di costo della squadra superiore al 70% per l’anno solare 2025, al club è stata inflitta una multa aggiuntiva di 4 milioni», si legge sul comunicato. Il riferimento è al bilancio della stagione 2024/2025 quindi la data del 30 giugno rimane comunque decisiva.

C’è bisogno di incassare più o meno 50 milioni di plusvalenze, ma a Nyon hanno valutato positivamente il lavoro svolto daiin questi anni che ora hanno come obiettivo quello di togliersi una volta per tutte la morsa del settlment agreement e ottenere una maggiore libertà di manovra per le prossime sessioni di mercato.in queste ore è concentrato sulle cessioni. Lavoro non ancora concluso poiché gli addii dinon bastano per completare l’opera. Tra gli indiziati principali a partire c’è, l’interesse del Borussia Dortmund è concreto ma offerte ufficiali ancora non sono arrivate. Su di lui anche Fenerbahce e squadre arabe che però non lo convincono.

L’altro big che rischia di salutare è Koné (c’è l’Arsenal) ma Gasperini preferirebbe sacrificare l’argentino. Poi ci sono le secondo linee come Salah-Eddine e Angeliño oltre ai giovani Cherubini e Romano. Una piccola mano, intanto, è arrivata dal passaggio di Faticanti dal Lecce alla Juventus: i bianconeri hanno esercitato il diritto di riscatto pagando 1 milione di euro, 350mila sono destinati alla Roma. Pochi nel mondo del calcio, ma da non buttare.

Se da un lato il comunicato della Uefa fa sorridere i Friedkin dall’altro fa piangere il Marsiglia che rischia grosso. Il club francese secondo l’organo calcistico «non ha soddisfatto l’obiettivo finale dell’accordo transattivo, in quanto non è riuscito a rispettare la regola dei guadagni del calcio nella stagione 2025/26 (cioè coprendo i periodi di rendicontazione che terminano nel 2023, 2024 e 2025)». Tradotto: se entro un anno non rispetteranno i paletti del FFP i francesi rischiano l’esclusione dalle prossime competizioni europee per tre anni. Nel frattempo, dovranno pagare una multa da 10 milioni di euro e avranno delle restrizioni sulla lista A per la prossima Europa League. In sostanza la situazione è critica e può sbloccare l’affare Greenwood (Le Parisien sostiene che il Marsiglia ne deve fare circa 60 milioni di plusvalenze). L’inglese è sul mercato e cederlo, ora, è ancor di più una priorità.

Nei giorni scorsi ci sono stati altri contatti tra Gasperini, il giocatore e il padre agente. L’apertura totale è arrivata e c’è un altro fattore determinante: in questa corsa la Roma è sola. Il Fenerbahce si è tirato indietro, mentre l’Atletico Madrid ha virato su altri obiettivi. La richiesta d’ingaggio dell’inglese è leggermente inferiore ai 5 milioni a stagione, il Marsiglia ne chiede 50 più 5 di bonus e ha fretta di cederlo entro il 30 giugno. A Trigoria si studia la prima offerta da inviare per provare quantomeno a limare la cifra. L’ex Manchester United è l’obiettivo principale, Summerville è sempre più lontano e Pulisic è considerata un’alternativa. Serve uno sprint e le prossime settimane saranno roventi, non solo per le alte temperature.