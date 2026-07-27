ULTIM'ORA
Dovbyk saluta Roma: accordo totale con il Bologna, stipendio a spese dei felsinei Florenzi promuove la Roma di Gasperini: “Da tifoso sono fortunato, l’obiettivo è rientrare tra le prime quattro” Roma, è scontro sui dipendenti: Stampa Romana attacca il club per il trasferimento dei giornalisti negli store Roma, arriva la smentita: Luiz Henrique non è un obiettivo. Nessuna proposta ai giallorossi Stadio Roma, il Commissario Sessa: “Siamo confidenti e prettamente ottimisti. Troveremo il giusto equilibrio con tutti”. Calciomercato Roma, anche Manchester City e Liverpool in corsa per Mbaye Calciomercato, Salah-Eddine ai saluti: possibile ritorno in Olanda Mercato Roma, resta vivo il sogno Nusa: attesa oggi la risposta del Lipsia Mercato Roma, c’è il sì di Dovbyk per il trasferimento al Bologna: raggiunto l’accordo Mercato Roma, il rinnovo di Pellegrini è solo questione di tempo
CALCIOMERCATO

Calciomercato, si aspetta l’offerta dello United per Koné

Lorenza Suriano
Pubblicato 8 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, si aspetta l’offerta dello United per Koné

Il Manchester United rimane interessato a Koné, ma non ha ancora affondato il colpo con la Roma. Intanto il francese si gode le vacanze.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, si attendono sviluppi nei prossimi giorni per quanto riguarda la situazione di Manu Koné. Il calciatore francese è reduce da un ottimo mondiale che ha fatto alzare la sua quotazione. La Roma non ha intenzione di svenderlo a tutti i costi, ma valuta offerte di rilievo anche in relazione al Fair Play Finanziario.

Il Manchester United pensa a Koné

L’entourage del francese, molto interessato alla Premier League. Ha approfondito i discorsi soprattutto con il Manchester United, alla ricerca di un mediano dinamico dopo la partenza di Casemiro e il brutto infortunio di Ugarte. Il profilo del classe 2001 è uno di quelli valutati con attenzione, anche se la dirigenza non ha ancora scelto definitivamente su quale obiettivo dirigersi.

Dal canto suo, il centrocampista gradisce la destinazione, ma il suo sogno rimane il ritorno in Francia in particolare al Paris Saint-Germain. Il club della capitale transalpina, però, non ha mai mostrato particolare interesse.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

223 articoli

ARTICOLI CORRELATI