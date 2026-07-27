Calciomercato, si aspetta l’offerta dello United per Koné

Il Manchester United rimane interessato a Koné, ma non ha ancora affondato il colpo con la Roma. Intanto il francese si gode le vacanze.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, si attendono sviluppi nei prossimi giorni per quanto riguarda la situazione di Manu Koné. Il calciatore francese è reduce da un ottimo mondiale che ha fatto alzare la sua quotazione. La Roma non ha intenzione di svenderlo a tutti i costi, ma valuta offerte di rilievo anche in relazione al Fair Play Finanziario.

Il Manchester United pensa a Koné

L’entourage del francese, molto interessato alla. Ha approfondito i discorsi soprattutto con il Manchester United , alla ricerca di un mediano dinamico dopo la partenza die il brutto infortunio di. Il profilo del classe 2001 è uno di quelli valutati con attenzione, anche se la dirigenza non ha ancora scelto definitivamente su quale obiettivo dirigersi.

Dal canto suo, il centrocampista gradisce la destinazione, ma il suo sogno rimane il ritorno in Francia in particolare al Paris Saint-Germain. Il club della capitale transalpina, però, non ha mai mostrato particolare interesse.