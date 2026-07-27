Calciomercato, turnover in difesa. Kumbulla in uscita, piace Reyes

La Roma deve puntellare la difesa e sistemare le fasce. Tanti i nomi sul taccuino di D’Amico, da Reyes a Fresneda. Kumbulla rimane in uscita.

La Roma è pronta a sistemare il suo reparto difensivo con i giusti ritocchi, sia nel pacchetto di difensori centrali che soprattutto tra gli esterni. Quest’ultima, in particolare, è una necessità primaria, con i giallorossi che avevano individuato in Diego Moreira l’elemento su cui investire. Lo Strasburgo, però, al momento fa muro e la situazione pare quantomeno in stand by se non addirittura tramontata.

Da Kumbulla a Reyes, tutti i possibili affari

La Gazzetta dello Sport di questa mattina, però, elenca una serie di possibili operazioni. Innanzitutto quelle in uscita:non rientra nei piani die su di lui si riporta il forte interesse del, che rappresenterebbe la terza destinazione spagnola per l’ex Verona dopo

In entrata, viste le condizioni non ottimali di Angelino e l’addio di Celik, la Roma cerca due elementi, come esplicitato anche dal tecnico di Grugliasco, di cui un jolly simile al neo-juventino. Un nome in voga nelle ultime ore è quello di Israel Reyes, difensore di piede destro messicano del Club America. A 26 anni è pronto per un’avventura in Europa, può giocare sia da terzino che da centrale e anche da laterale.

Tra i profili di maggiore spinta, invece, occhi su Ivan Fresneda, classe 2004 dello Sporting il cui cartellino si aggira attorno ai 15 milioni. Mentre non è ancora tramontata la pista Ruggeri nonostante le smentite dell’agente. L’italiano, infatti, nella prossima stagione sarà chiuso all’Atletico Madrid dalla presenza di Grimaldo.