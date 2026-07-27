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Calciomercato, turnover in difesa. Kumbulla in uscita, piace Reyes

Lorenza Suriano
Pubblicato 7 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato, turnover in difesa. Kumbulla in uscita, piace Reyes

La Roma deve puntellare la difesa e sistemare le fasce. Tanti i nomi sul taccuino di D’Amico, da Reyes a Fresneda. Kumbulla rimane in uscita.

La Roma è pronta a sistemare il suo reparto difensivo con i giusti ritocchi, sia nel pacchetto di difensori centrali che soprattutto tra gli esterni. Quest’ultima, in particolare, è una necessità primaria, con i giallorossi che avevano individuato in Diego Moreira l’elemento su cui investire. Lo Strasburgo, però, al momento fa muro e la situazione pare quantomeno in stand by se non addirittura tramontata.

Da Kumbulla a Reyes, tutti i possibili affari

La Gazzetta dello Sport di questa mattina, però, elenca una serie di possibili operazioni. Innanzitutto quelle in uscita: Marash Kumbulla non rientra nei piani di Gasperini e su di lui si riporta il forte interesse del Rayo Vallecano, che rappresenterebbe la terza destinazione spagnola per l’ex Verona dopo Espanyol e Mallorca.

In entrata, viste le condizioni non ottimali di Angelino e l’addio di Celik, la Roma cerca due elementi, come esplicitato anche dal tecnico di Grugliasco, di cui un jolly simile al neo-juventino. Un nome in voga nelle ultime ore è quello di Israel Reyes, difensore di piede destro messicano del Club America. A 26 anni è pronto per un’avventura in Europa, può giocare sia da terzino che da centrale e anche da laterale.

Tra i profili di maggiore spinta, invece, occhi su Ivan Fresneda, classe 2004 dello Sporting il cui cartellino si aggira attorno ai 15 milioni. Mentre non è ancora tramontata la pista Ruggeri nonostante le smentite dell’agente. L’italiano, infatti, nella prossima stagione sarà chiuso all’Atletico Madrid dalla presenza di Grimaldo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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