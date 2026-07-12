Dybala c’è: domani l’abbraccio con Gasp

Dybala ha rinnovato il suo contratto per un anno. Domani sarà regolarmente a Trigoria e ringrazierà Gasperini per averlo voluto.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La firma è arrivata, adesso può ricominciare la storia. Paulo Dybala è pronto a riprendersi Roma. Dopo aver sottoscritto il nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi per un’altra stagione, la Joya nella serata di ieri è sbarcata nella Capitale per ricominciare dove aveva lasciato: Trigoria, Gasperini e un popolo che non ha mai smesso di considerarlo il proprio fuoriclasse.

L’attesa è finita. Quella che per settimane era stata una semplice volontà condivisa si è trasformata in realtà con la firma sul nuovo accordo. Dybala ha scelto ancora una volta la Roma, la Roma ha scelto ancora una volta Dybala. Un finale scontato forse nel cuore di tutti, ma che aveva bisogno dell’ultimo passaggio formale per diventare definitivo. Ieri, oltre all’argentino, è arrivato anche Carlos Novel nella Capitale che si trovava già in Europa per altri impegni professionali: l’agente ha avuto modo di incontrare D’Amico per sancire ufficialmente il rinnovo. Tutto è ormai pronto per il nuovo inizio.

Dybala domani a Trigoria

Domani sarà il giorno del ritorno a Trigoria. Dybala varcherà nuovamente i cancelli del Fulvio Bernardini per mettersi a disposizione di Gasperini, che considera il numero 21 uno dei punti di riferimento tecnici della nuova Roma. Da domani quindi si inizierà a programmare una stagione nella quale la Joya sarà chiamata a ritagliarsi un ruolo da protagonista tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Ma sarà anche l’occasione per salutare Ryan Friedkin. Il vicepresidente giallorosso, tornato operativo nella Capitale per guidare da vicino le strategie del club, aveva dato il via libera al rinnovo del fantasista argentino, condividendo la scelta di puntare ancora sul talento e sull’esperienza di uno dei simboli della squadra. Per Dybala si apre così un’altra pagina della sua avventura romanista. Con il contratto finalmente alle spalle e la serenità ritrovata, il numero 21 può concentrarsi esclusivamente sul campo.