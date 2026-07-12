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Calciomercato Roma, Tresoldi il vice-Malen: i giallorossi lavorano per abbassare i costi

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 12/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Tresoldi il vice-Malen: i giallorossi lavorano per abbassare i costi

I giallorossi continuano la ricerca dei giusti profili da regalare a Gasperini in vista della prossima stagione e un obiettivo del club è anche il vice-Malen. 

Il tecnico giallorosso avrebbe individuato in Nicolò Tresoldi il profilo ideale per completare il reparto, puntando su un attaccante giovane e di prospettiva. Il classe 2004, inoltre avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento nella Capitale e nei giorni passati avrebbe anche parlato con uno dei giallorossi, Niccolò Pisilli.

L’offerta della Roma

La trattativa per arrivare a Tresoldi, però non è così semplice. Il Club Bruges, consapevole del valore e delle potenzialità del proprio attaccante, continua a chiedere una cifra importante per lasciarlo partire e non sembra intenzionato a concedere sconti.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Roma è al lavoro per ridurre le richieste del club belga, cercando di chiudere l’operazione sulla base di 25 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta resta, ma i contatti proseguono con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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