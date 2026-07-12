Ryan Friedkin torna e sblocca il mercato

Ryan Friedkin atteso a Trigoria, con lui potrebbe esserci anche Dan. L’obiettivo è velocizzare rinnovi e trattative di mercato.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – C’è un ritorno che a Trigoria viene accolto quasi come un segnale. Un ritorno che, due mesi dopo l’ultima visita, può cambiare ancora una volta il corso dell’estate giallorossa. Ryan Friedkin domani rimetterà piede nella Capitale e riprenderà in mano il filo dei discorsi lasciati in sospeso.

Da domani ripartiranno le riunioni fiume, quelle che dovranno trasformare le idee in acquisti. Ryan, con la possibilità che venga raggiunto anche da Dan Friedkin, dovrà sbloccare i rinnovi di Pellegrini e Celik, e sostenere Gasperini e D’Amico nelle scelte decisive del mercato. L’obiettivo è dare forma alla nuova Roma partendo dagli esterni offensivi. I nomi sono quelli di Diego Moreira e Alejandro Garnacho, due profili che il club considera perfetti per il calcio del nuovo allenatore.

Friedkin accelera le trattative

La pista più calda resta quella che porta a Moreira. Lo Strasburgo continua a valutare il giocatore 50 milioni, mentre la Roma è pronta a spingersi vicino ai 40 milioni, bonus compresi. La differenza rispetto alla trattativa per Greenwood è soprattutto d’ingaggio: l’esterno percepisce circa 800 mila euro a stagione e nella Capitale arriverebbe a due milioni, cifre decisamente più sostenibili rispetto ai oltre cinque milioni richiesti dall’inglese. La trattativa è viva e adesso serve il definitivo via libera della proprietà per provare a chiuderla.

Più lunga sarà la corsa a Garnacho. Il Chelsea continua a respingere la proposta di prestito con diritto di riscatto e insiste per una cessione immediata da 55 milioni. Sul talento argentino si sono mosse anche società di Premier e Arabia Saudita, ma la Roma può giocarsi una carta importante. Garnacho, escluso dagli allenamenti di Xabi Alonso, ha già manifestato il proprio gradimento: è legato a Dybala, che considera un punto di riferimento, e vede nella Serie A e nella Champions con la maglia giallorossa un’opportunità affascinante. La prospettiva di essere protagonista in una piazza passionale come Roma rappresenta un richiamo che pesa.