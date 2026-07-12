Negli ultimi giorni la Roma ha fissato due obiettivi per il calciomercato in entrata: Alejandro Garnacho e Diego Moreira.
Per quanto riguarda l’argentino, è notizia di ieri, la “separazione” in casa con il Chelsea, che ha deciso di non includerlo tra i vari giocatori che prenderanno parte al ritiro.Proprio per questo, i “Blues” stanno cercando di arrivare alla cessione a titolo definitivo, ma per la Roma, le cifre richieste dal club inglese sono ritenute troppo alte (45/50 milioni). Ecco perché, infatti, i giallorossi, stanno cercando di intavolare la trattativa in modi differenti, per esempio sulla base di un prestito, con eventuale opzione di riscatto.
Garnacho come Malen
Il ds D’Amico vorrebbe aggirare le alte richieste del Chelsea con un’operazione ‘alla Malen’. Come riportato da Il Messaggero, infatti, il direttore sportivo della Roma ha intenzione di inserire alcune condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto, come gol o qualificazione in Champions dei giallorossi. Come accaduto proprio con l’attaccante olandese.