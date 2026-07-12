ULTIM'ORA
Freuler: “Se rimango in Serie A? Non lo so ancora, devo decidere il mio futuro” Ritiro Roma, Gasperini alla ricerca di nuovi talenti: la Primavera si aggregherà alla Prima Squadra Calciomercato Roma, Tresoldi il vice-Malen: i giallorossi lavorano per abbassare i costi Trigoria, recupero lampo per Wesley: disponibile già da subito per il ritiro Calciomercato Roma, D’Amico studia una formula alla Malen per arrivare a Garnacho Roma Primavera, si lavora alla risoluzione per Guidi Kumbulla è tornato dal prestito: “Roma, adesso sono cresciuto” Piace Moreira: priorità attacco Genoa in pressing per Dovbyk, ma la Roma non fa sconti Dybala c’è: domani l’abbraccio con Gasp
CALCIOMERCATO
BREAKING

Calciomercato Roma, D’Amico studia una formula alla Malen per arrivare a Garnacho

Matias Ndiaye
Pubblicato 4 ore fa il 12/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, D’Amico studia una formula alla Malen per arrivare a Garnacho

Negli ultimi giorni la Roma ha fissato due obiettivi per il calciomercato in entrata: Alejandro Garnacho e Diego Moreira.

Per quanto riguarda l’argentino, è notizia di ieri, la “separazione” in casa con il Chelsea, che ha deciso di non includerlo tra i vari giocatori che prenderanno parte al ritiro.

Proprio per questo, i “Blues” stanno cercando di arrivare alla cessione a titolo definitivo, ma per la Roma, le cifre richieste dal club inglese sono ritenute troppo alte (45/50 milioni). Ecco perché, infatti, i giallorossi, stanno cercando di intavolare la trattativa in modi differenti, per esempio sulla base di un prestito, con eventuale opzione di riscatto.

Garnacho come Malen

Il ds D’Amico vorrebbe aggirare le alte richieste del Chelsea con un’operazione ‘alla Malen’. Come riportato da Il Messaggero, infatti, il direttore sportivo della Roma ha intenzione di inserire alcune condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto, come gol o qualificazione in Champions dei giallorossi. Come accaduto proprio con l’attaccante olandese.

#asr #asroma #Chelsea #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

81 articoli

ARTICOLI CORRELATI