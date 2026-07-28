La coppia Castro-Dybala allarga il gioco di Gasp

L’arrivo di Castro, con la presenza di Dybala e Soulé, garantisce al tecnico soluzioni differenti. Alternativa di Malen, ma anche seconda punta.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – I dettagli sono stati messi a posto nella giornata di ieri, poi in serata Santiago Castro è sbarcato a Roma, poco prima di mezzanotte, direttamente alla stazione Termini. Ad accoglierlo tifosi e rappresentanti del club. In un mercato in cui la Roma finora ha utilizzato sempre una marcia in meno, lui è il primo acquisto della seconda Roma gasperiniana. L’importante ora è accelerare e l’arrivo dell’argentino va in questa direzione, con Tony D’Amico che vuole iniziare a raccogliere qualcosa del lavoro svolto finora. Ad essere felice dell’operazione è soprattutto Gian Piero Gasperini, che dopo Castro ora si aspetta ora anche tutto il resto. L’argentino arriverà nella capitale per 35 milioni di euro e il 10% della futura rivendita.

Castro e una Roma argentina

Roma torna di essere colorata di bianco e celeste, i colori dell’Argentina. Non è esattamente come l’anno dello scudetto, quando c’erano Batistuta e Balbo a far danzare il tango ai giallorossi, perché quelli erano due centravanti puri, mentre qui parliamo di trequartisti (Dybala e Soulè) e di uno (Castro) che è sì una prima punta, ma che può fare all’occorrenza anche la seconda. Ma è chiaro che l’assonanza viene in mente. E così lì davanti latorna di essere colorata di bianco e celeste, i colori dell’. Non è esattamente come l’anno dello scudetto, quando c’eranoa far danzare il tango ai giallorossi, perché quelli erano due centravanti puri, mentre qui parliamo di trequartisti () e di uno () che è sì una prima punta, ma che può fare all’occorrenza anche la seconda. Ma è chiaro che l’assonanza viene in mente.