Matilde Brandi: “Roma vincerà scudetto. Lazio? Perdono sempre..”

Matilde Brandi tra le grandi star sabato sera al Vip Master 2026 di Milano Marittima. La nota showgirl ha infiammato l’atmosfera del torneo tennis vip con il suo cuore giallorosso. Da grande tifosa della Roma, non si è tirata indietro – ai microfoni di Daniele Bartocci in esclusiva – nel commentare ambizioni, rivalità e sogni scudetto. Il tutto lanciando, con il suo stile consueto, messaggi chiari e diretti che hanno subito acceso il dibattito. Ecco cosa ci ha detto la Brandi che, domenica prossima, sarà al Caminetto di Milano Marittima (a cena) con il suo energico ‘Matilde Brandi Live Show’.

Matilde Brandi tifosa Roma: “Roma deve essere più cinica, io ci credo.. Lo scudetto si può vincere, anzi lo vinceremo col Gasp”

Derby, Lazio e Gattuso: “Non mi fanno paura. Lazio perde sempre come tifoseria”

Matilde Brandi non poteva non confermare ai nostri microfoni la sua immensa fede romanista, ribadendo di essere propur avendo sempre amato Claudio. Ha sottolineato come, da anni, la Roma debba diventare più cinica per compiere il salto definitivo. «, ha dichiarato con entusiasmo la celebre showgirl tifosa giallorossa. Sulla Juventus è stata altrettanto diretta: «Juve da scudetto? Ma dai (ride, ndr)…. I gobbi facessero i gobbi». Un messaggio ricco di ironia, che rispecchia la passione di una tifosa che non ha paura di esporsi, nemmeno sui rivali della Lazio. E su Spalletti, un ricordo amaro ma lucido:

Brandi ha scherzato anche sulla Lazio: «La Lazio è nata prima e si è chiamata Lazio», ridendo mentre lo diceva. Poi, più seria, ha aggiunto: «La Lazio di Gattuso? Non mi fa paura, nemmeno Ringhio Gattuso mi spaventa, nemmeno il derby». Per lei, il derby può anche sfuggire alla Roma in generale, ma la superiorità romanista resta: «Il derby alla fine lo possono anche vincere questi laziali, ma poi perdono sempre come tifoseria». Infine, la profezia che i tifosi giallorossi sognano da anni: «Roma può vincere lo scudetto. È l’anno giusto». A buon intenditor poche parole… Alcuni scatti sotto a Vip Master 2026 Milano Marittima, a cui ha partecipato tra gli altri il tifosissimo Juventus Massimo Giletti. In anteprima la Brandi a uno degli ultimi tornei annuali di tennis del Mattone del Cuore Forte dei Marmi.