Delirio Castro: 250 tifosi ad attenderlo. Si tratta per Nusa, l’alternativa è Bahoya

Dopo il primo acquisto la Roma non vuole fermarsi. L’obiettivo è sempre un attaccante esterno, con Nusa in cima alla lista. Si vagliano i piani b.

Il Messaggero (D.Aloisi) – La Roma batte un colpo. Santiago Castro è il primo acquisto firmato D’Amico, ieri in tarda serata l’arrivo nella Capitale, oggi le visite mediche e l’annuncio per essere fin da subito a disposizione di Gasperini a partire da domani per la ripresa degli allenamenti. Operazione da 35 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita, mentre al giocatore uno stipendio da circa 2 milioni fino al 2031.

La corsa per Nusa

Percorso inverso per Dovbyk atteso aper visite e firma. La Roma ha provato fino all’ultimo ad inserire l’obbligo di riscatto a determinate condizioni senza riuscirci. I rossoblù pagheranno per intero lo stipendio di 3,6 milioni e il diritto di riscatto è fissato a poco meno di 20.

Ieri sera a Trigoria è andata in scena una riunione di mercato per definire i prossimi colpi. Presenti, ovviamente, D’Amico e Ryan Friedkin (in chiamata). Venerdì la partenza per il Galles e per quella data l’obiettivo della proprietà è regalare un altro acquisto.

La casella che manca da spuntare è sempre la stessa. Gasperini attende ancora il famoso esterno sinistro di piede destro. Sfumati Greenwood e Summerville, il sogno rimane Nusa. La Roma non ha mollato la pista e fino a quando ci sarà margine di manovra ci proverà. Il norvegese non ha chiuso le porte e la scorsa settimana ci sono stati dei contatti diretti tra D’Amico il procuratore. Lo scoglio, però, sono le alte richieste del Lipsia che continua a chiedere 60 milioni di euro.

I giallorossi continuano a lavorare, sul taccuino ci sono anche dei mister X e altri giocatori considerati di un livello leggermente inferiore. Uno è Jean Bahoya dell’Eintracht Francoforte. La valutazione è di circa 25/30 milioni, la Roma lo segue da gennaio, ma ad oggi è considerato un piano ‘B’. Nei giorni scorsi sono stati offerti anche Leao e Martinelli. Operazioni difficili per i costi dell’ingaggio.