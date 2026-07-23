La strana estate di Soulé, in bilico ma fondamentale

Soulé è stato a lungo in vendita, ma sfumato Greenwood la sua posizione è cambiata. Ora potrebbe rimanere, con la Roma che deve investire dall’altro lato.
Il Messaggero (D.Aloisi) – Il 2026 di Matias Soulé è stato più movimentato del previsto. Una seconda parte di stagione da dimenticare causa pubalgia e un mese di giugno con le valigie in mano. Prima gli interessi della Premier League, poi il Borussia Dortmund, lo Stoccarda ed infine vari club arabi che erano pronti a ricoprirlo di soldi. L’argentino, però, ha subito detto ‘no’ all’Al-Ahli e non ha cambiato decisione. Ci ha provato fino all’ultimo ma Soulé vuole ancora dire la sua nei principali campionati europei, difficile dare torto a un ragazzo di 23 anni.Parallelamente in quel periodo la Roma stava trattando Greenwood che per forza di cose gli avrebbe tolto spazio, Mason poi ha scelto la ricca proposta del Fenerbahce e alla fine Matias si è presentato a Trigoria con «qualche chilo in più» ha detto Gasperini. L’ex Juventus al momento è concentrato solamente sulla Roma, nella prima amichevole ha messo a referto un gol e un assist e il futuro è ancora tutto da scrivere. Nelle ultime ore si è affacciata anche la Fiorentina.
Soulé potrebbe restare
Il mercato, però, è indecifrabile e quelli che erano i piani ad inizio giugno possono cambiare nel giro di poche settimane o pochi giorni. Ed è quello che potrebbe succedere col futuro di Soulé. Oggi 23 luglio la casella dei nuovi acquisti è vuota e pensare ad una permanenza dell’argentino non è più utopia. Gasp vorrebbe un elemento diverso da Matias, più abile negli uno contro uno, ma apprezza le sue qualità e soprattutto ha bisogno di ben due esterni d’attacco dall’altra parte.
Gasperini, intanto, oggi contro il Trastevere non potrà ancora schierare nuovi giocatori e davanti ripartirà da Soulé e Dybala. Curioso, pensando che all’inizio del campionato manca ormai soltanto un mese.