Garnacho sceglie la Roma: no all’Aston Villa, i giallorossi continuano a trattare

La Roma continua a muoversi su più fronti per rinforzare il reparto offensivo. Mentre la trattativa per Crysencio Summerville entra sempre più nel vivo.

Garnacho dice no all’Aston Villa

Alejandro Garnacho avrebbe rifiutato la possibilità di trasferirsi all’Aston Villa. Il club inglese ha chiesto informazioni sull’esterno argentino nel corso dei colloqui con il Chelsea, ma il giocatore non sarebbe intenzionato a proseguire la propria carriera in Premier League. La sua volontà è quella di iniziare una nuova esperienza in un campionato diverso.

La volontà del giocatore

Summerville e Garnacho: due trattative separate

Secondo quanto riportato dacontinua a dare assoluta priorità alla. I contatti tra il club giallorosso e l’entourage del calciatore restano costanti dopo l’apertura mostrata nei confronti del progetto di. Ora il nodo principale riguarda l’intesa economica con il, proprietario del cartellino, sulla formula dell’operazione.

La Roma non considera le due operazioni alternative. Il lavoro della dirigenza prosegue infatti su binari differenti, con Summerville e Garnacho entrambi tra gli obiettivi principali per rinforzare le corsie offensive. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se il club riuscirà a trasformare uno, o addirittura entrambi, i sogni di mercato in realtà.