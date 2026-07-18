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Roma-Kessié, arriva la smentita: nessuna offerta dei giallorossi per l’ex Milan

Guido Rufino
Pubblicato 6 giorni fa il 18/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Kessié, arriva la smentita: nessuna offerta dei giallorossi per l’ex Milan

Negli ultimi giorni il nome di Frank Kessié è stato accostato con insistenza alla Roma, alimentando le voci su un possibile ritorno del centrocampista ivoriano in Serie A.

La pista non decolla

La Roma non avrebbe mai avviato una trattativa per Frank Kessié. L’ex centrocampista di Atalanta e Milan, dopo la conclusione della sua esperienza in Arabia Saudita, è alla ricerca di una nuova squadra e il suo profilo era stato accostato ai giallorossi anche per il rapporto con Gian Piero Gasperini, che lo ha allenato agli inizi della sua carriera a Bergamo.

Gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Roma non ha presentato alcuna offerta né avviato contatti concreti per il classe 1996. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, quindi, non trovano riscontro nelle strategie di mercato del club capitolino.

Juventus e Arabia sulle sue tracce

Al momento, il futuro di Kessié sembra essere lontano dalla Capitale. Sempre secondo Fabrizio Romano, il centrocampista ha ricevuto due proposte concrete: una da un club dell’Arabia Saudita e un’altra dalla Juventus. La Roma, invece, resta concentrata su altri obiettivi per rinforzare la mediana in vista della nuova stagione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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