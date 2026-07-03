Nuovo stadio della Roma, prosegue l’iter: Gualtieri fa il punto sul progetto

Il sindaco conferma i progressi dell’impianto di Pietralata e della riqualificazione dell’area

Continuano i passi in avanti verso la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nel corso della presentazione dello studio de Il Sole 24. Ore dedicato ai grandi eventi sportivi ospitati nella Capitale, il sindaco Roberto Gualtieri ha aggiornato sullo stato dell’iter amministrativo, ribadendo l’importanza dell’intervento sia per il club giallorosso sia per lo sviluppo urbano della zona interessata.

“Siamo alla fase della Conferenza dei servizi decisoria per lo stadio della Roma a Pietralata. Non sarà solo uno stadio meraviglioso ma anche la riqualificazione di un intero quadrante della città. Andiamo avanti”.