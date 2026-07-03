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Atletico Madrid-Greenwood pista fredda, Simeone blinda Alvarez: “Vogliamo sviluppare il gioco attorno a lui”

Matias Ndiaye
Pubblicato 3 ore fa il 03/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Atletico Madrid-Greenwood pista fredda, Simeone blinda Alvarez: “Vogliamo sviluppare il gioco attorno a lui”

La Roma continua a spingere per arrivare al pupillo di Gasperini, Mason Greenwood, ma la concorrenza per l’inglese aumenta di giorno in giorno.

I giallorossi, in questi giorni, stanno lavorando a ritmo serrato su due fronti: quello dei rinnovi e quello di Mason Greenwood, che sembra dare segnali positivi. Le concorrenti della Roma per Mason Greenwood, però, non mancano, e oltre all’interesse del Fenerbahce c’è anche quello dell’Atletico Madrid.

L’inserimento dei “Colchoneros” dipende dall’uscita di Julian Alvarez, al centro di voci di mercato in Spagna, dopo il tentativo del Barcellona di qualche settimana fa. Il Cholo Simeone, però, ha blindato l’argentino in una intervista ad ESPN.

Simeone: “Alvarez? Il miglior calciatore che abbiamo all’Atletico”

“È un giocatore straordinario, il miglior calciatore che abbiamo all’Atletico da quando a arrivato. È il giocatore attorno al quale abbiamo intenzione, come club e come squadra, di sviluppare il gioco. Oggi l’ho incrociato, abbiamo parlato un po’ del suo momento, della caviglia e della sua importanza per la squadra. Mi diceva che sta già molto bene”

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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