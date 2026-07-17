Sprint Summerville, la Roma ha fretta

La Roma ha attende una risposta da Summerville, cui sono stati offerti 4 milioni più bonus. Se positiva, si tratterà con il West Ham.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Lavori in corso per costruire la Roma del futuro. Il mercato avanza a piccoli passi, per il momento neanche l’arrivo di Ryan Friedkin ha portato allo sprint sulle trattative auspicato e il pressing di D’Amico prosegue. Il ds è impegnato su due fronti, quelli di Summerville e Moreira. Sono loro gli obiettivi principali per formare una catena di sinistra da Champions League. L’olandese, dopo i primi approcci a gennaio e a giugno, è tornato in pole ed è il piano A per l’attacco. La Roma ha fatto la sua offerta mettendo sul piatto un ingaggio 4 milioni più bonus e non andrà oltre. La richiesta da 6 non è stata presa in considerazione dai giallorossi che non hanno in programma di sforare il tetto massimo per gli stipendi, discorso già fatto le scorse settimane per Greenwood.

L’attesa per Summerville

Ora la palla passa al giocatore, il colloquio con gli agenti di martedì è stato positivo e il club è in pressing per sapere al più presto la risposta. Il 22 lugliotornerà dalle vacanze, la speranza è quella di ricevere un segnale entro quel giorno. Non appena arriverà l’ok inizierà la trattativa col. La clausola rescissoria da 45 milioni scattata dopo la retrocessione (scadenza fissata a fine mese) non permette agli inglesi di poter chiedere di più. Ne sono pronti circa 40, in sostanza la cifra inizialmente destinata per. Occhio, però, alla concorrenza perché il temporeggiare dell’attaccante è dovuto dalle sirene della Premier League.

Fino a qualche settimana fa su di lui c’era il Manchester United che ora è bloccato a causa del rientro dal prestito di Rashford, mentre nelle ultime ore l’Aston Villa ha chiesto informazioni. Gasperini attende e può contare su un altro alleato. Malen, infatti, sta provando a convincerlo ma l’amicizia tra i due connazionali non basta.