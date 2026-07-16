Çelik firma con la Juventus, social in rivolta: “Traditore”

Dall’accordo con la Roma al clamoroso trasferimento alla Juventus: la scelta di Zeki Çelik infiamma il popolo web.

Che la rivalità tra romanisti e juventini sia tra le più sentite del calcio italiano è cosa arcinota. Proprio per questo, la scelta di Zeki Çelik di lasciare la Capitale per trasferirsi alla corte di Luciano Spalletti ha inevitabilmente acceso gli animi della tifoseria giallorossa. Anche per le modalità con cui è avvenuta. Il difensore turco, infatti, ha deciso di cedere alle avance della Juventus nonostante nei giorni precedenti fosse stato raggiunto un accordo verbale con la Roma. Peraltro, secondo indiscrezioni, il club della famiglia Friedkin avrebbe già firmato il contratto. Un improvviso cambio di rotta che ha quindi scatenato una valanga di reazioni sui social, tra accuse di tradimento, ironie e messaggi di aperta contestazione.

Social infuocati dopo l’annuncio

L’ufficialità del trasferimento ha provocato una reazione immediata tra i sostenitori della squadra allenata da. Il messaggio d’addio pubblicato dasui propri profili social è stato letteralmente preso d’assalto da centinaia di commenti, molti dei quali caratterizzati da toni particolarmente duri, tanto da indurre il calciatore a bloccare i commenti. “Sei un traditore, non ci mancherai. Buona Europa League” e “Almeno il post di ringraziamento potevi evitarlo” sono alcune delle frasi apparse sotto il post dell’ormai ex numero 19.

Accanto alle critiche, non sono mancati i messaggi di chi ha accolto con favore la notizia della separazione. C’è chi ha ironizzato sul rendimento del difensore durante la sua esperienza all’ombra del Colosseo. “Grazie Çelik… per essere andato via. Ti auguro semplicemente di imparare a fare un cross decente”, scrive un utente, mentre un altro commenta: “Questa è stata la miglior giocata della tua carriera alla Roma”.

L’episodio sembra destinato ad avere un seguito pure sul campo, quando il prossimo 19 dicembre Çelik tornerà allo Stadio Olimpico da avversario con la maglia della Vecchia Signora. Sui social, diversi sostenitori gli hanno già rivolto un avvertimento, promettendogli un’accoglienza ostile. Tra i messaggi più significativi spicca quello che recita: “Preparati all’accoglienza dell’Olimpico, ingrato”. Una piazza, dunque, che appare tutt’altro che disposta a perdonarlo.