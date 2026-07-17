La Roma irritata, aveva prenotato il volo di Celik per l’Italia

Un fulmine a ciel sereno. La Roma aspettava Celik per firmare il contratto, ma il turco si è accordato con la Juventus nella giornata di ieri.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Era tutto fatto, o almeno così riteneva la Roma, pensiero che evidentemente non collimava con quello di Celik. Sta di fatto che a Trigoria erano tutti sereni e aspettavano il difensore turco già nella giornata di domani. Tanto di avergli già comprato il biglietto aereo per Fiumicino.

Celik e Gasperini

Così il filo del discorso lo ha ripreso in mano D’Amico, che aveva trovato un’intesa sulla base di 3-3,1 milioni di euro a cui aggiungere poi i bonus. Il ds giallorosso ha spedito i documenti firmati all’entourage del turco senza mai poi riceverli indietro con la controfirma del giocatore.

E allora bisognerà capire come la prenderàche si era speso in prima persona con iper la sua conferma. Di lui il tecnico ha sempre apprezzato la disponibilità ma soprattutto la duttilità visto che nella scorsa stagione lo ha utilizzato in più ruoli permettendogli di cambiare anche in corsa. Tanto che quando sembrava tutto fermo per via della richiesta di Zeki, il discorso era ripreso proprio su spinta dell’allenatore.infatti quella cifra (3,8 milioni) non gliel’avrebbe mai data per evitare squilibri negli spogliatoi.