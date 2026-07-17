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Oggi doppia seduta dopo l’allenamento con la Primavera e poi le amichevoli

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 17/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Oggi doppia seduta dopo l’allenamento con la Primavera e poi le amichevoli

A Trigoria la Roma continua a lavorare in vista della prossima stagione. Il 23 e il 26 luglio le prossime amichevoli dei giallorossi.

(Il Tempo) – Dopo aver trascorso la notte al Fulvio Bernardini, per oggi è prevista una doppia seduta di allenamento: alle 8 e alle 18. Domenica un nuovo test con i ragazzi della Primavera.

Le amichevoli di luglio della Roma

La prossima settimana (giovedì 23 luglio) la Roma affronterà in amichevole il Trastevere, mentre nel fine settimana è prevista la partenza in Francia per la sfida contro il Cannes, in programma domenica 26 luglio. In quei giorni Gasperini comincerà a riabbracciare i giocatori protagonisti ai Mondiali: prima N’Dicka e Malen, e infine Konè, impegnato ancora negli USA con la Francia per la finale del terzo posto contro l’Inghilterra.  

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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