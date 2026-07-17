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Koné deciso, il futuro dopo l’Inghilterra

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 17/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Koné deciso, il futuro dopo l’Inghilterra

Koné vuole aspettare il mondiale per prendere una decisione sul suo futuro. Sono forti le sirene dalla Premier League, in particolare lo United.

Corriere dello Sport (Jacopo Aliprandi) – Manu Koné prova a lasciarsi alle spalle la delusione per la semifinale persa contro la Spagna. Dopo la finale per il terzo posto contesa con l’Inghilterra, in programma domani sera, scatterà il momento delle riflessioni sul mercato. 

Da lunedì il quadro sarà molto più chiaro e potranno entrare nel vivo i contatti per il suo futuro. In prima fila resta il Manchester United che continua a mantenere vivi i rapporti con l’entourage del giocatore, ma non sono ancora stati avviati contatti con la Roma. 

La Roma aspetta lo United per Koné

Da Trigoria aspettano la mossa Premier, sicuri del valore del giocatore notevolmente cresciuto dopo il Mondiale disputato da protagonista. La sensazione è che la prossima settimana possa rappresentare uno spartiacque. Lo United deciderà di affondare il colpo, prima però dovrà sedersi al tavolo con la Roma, che continua a valutare Koné 50 milioni di euro. A Trigoria non c’è alcuna intenzione di abbassare le pretese. Il countdown è iniziato: prima l’Inghilterra, poi il mercato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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