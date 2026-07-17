Scippo Celik

La Roma aspettava Celik a Trigoria, ma il turco si è accordato con la Juventus. Svolte le visite mediche e arrivata subito la firma in bianconero.

Il Tempo (L.Pes) – Il voltafaccia sul più bello. Celik firma con la Juve a 24 ore dall’arrivo programmato a Trigoria per siglare il nuovo contratto con la Roma scaduto lo scorso 30 giugno e iniziare domani il ritorno agli ordini di Gasperini. Allenatore che aveva fortemente caldeggiato il suo rinnovo dopo la prima stagione insieme, fin dai tempi di Massara che ora, in gran segreto, ha chiuso con l’entourage del turco con il quale aveva prolungato le trattative solo pochi mesi fa.

L’accordo di Celik con la Roma

Proprio negli ultimi giorni la Roma aveva trovato l’accordo a circa 3 milioni l’anno con uno dei calciatori che proprio l’allenatore aveva individuato come base ideale da cui ripartire. Un colpo duro da digerire, soprattutto perché arriva da una diretta concorrente per i primi posti della classifica e da un dirigente che fino a poche settimane fa aveva provato invano a strappare un accordo con il turco. Ora la Roma dovrà necessariamente rivedere il mercato, perdendo un jolly difensivo.

Già nella serata di ieri il post sociale d’addio: “Indossare la maglia della Roma è stato un immenso onore e un grande privilegio, porterà sempre nel cuore questo club, la città, e voi“. Ora serve il colpo per reagire. Il ds D’Amico sta lavorando con particolare dedizione su due piste: Summerville e Moreira.

Il difensore era atteso oggi nella Capitale dopo le prolungate vacanze post Mondial e, invece, ieri sera era ala svolgere le visite mediche con i bianconeri e firmare il contratto triennale che lo legherà al club.