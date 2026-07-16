Pressing Moreira

La Roma spinge per Moreira, ma per ora non vuole spingersi oltre i 30 milioni. C’è, però, l’accordo con il calciatore. La differenza potrebbe farla la percentuale di rivendita.

Il Tempo (L.Pes) – La Roma vuole mettere le ali. Il diktat di Gasperini sin dalla fine del campionato è stato chiaro: rinforzare le corsie esterne. Sia alle spalle di Malen che con i laterali di centrocampo. Per questo nei tre titolari indicati dal tecnico per il mercato c’erano due ali offensive e un quinto che possa fare coppia con Wesley. Per questo, anche e soprattutto dopo il naufragio dell’affare Greenwood, il ds D’Amico ha continuato a lavorare su diverse piste per accontentare il proprio allenatore. Tra i nomi più caldi delle ultime ore c è Diego Moreira dello Strasburgo.

Braccio di ferro per Moreira

lo aveva già individuato ai tempi dell’come possibile esterno a tutta fascia, soprattutto a sinistra, vista la sua fisicità e la sua duttilità tattica. L’ultima stagione in Francia e lo spezzone dicolhanno portato la sua valutazione a circa 40 milioni, richiesta da cui parte il club transalpino. La missione è quella di abbassare il costo del cartellino facendo leva sulla forte volontà del calciatore di vestire la maglia giallorossa. L’intesa col belga, seguito da Jorge, non è un ostacolo nella trattativa e si dovrebbe trovare attorno ai 2 milioni a stagione. Servirà invece ancora qualche giorno per convincere loa cedere. Al momento lanon sembra volersi spingere oltre i 30 milioni ma la differenza vera nell’affare potrebbe farla la percentuale sulla futura rivendita del classe 2004.