Koné via? Engels e Danilo i sostituti

Koné rimane in uscita e piace in Premier League. Per sostituirlo, la Roma sonda le piste legate a Engels del Celtic e Danilo del Botafogo.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – Domani l’affronterà nella finale per il terzo posto al Mondiale, ma anche in futuro l’Inghilterra potrebbe far parte della vita di Koné. Il francese è nel mirino di United e Chelsea che nei prossimi giorni dovrebbero avanzare un’offerta alla Roma consapevoli del fatto che i giallorossi devono mettere a segno una plusvalenza per chiudere il contenzioso con l’Uefa. Lo United ha sondato il terreno con l’entourage del giocatore, mentre i blues hanno parlato con la Roma. A Trigoria si attendono un’offerta tra i 55 e i 60 milioni per un giocatore considerato da Gasperini importante, ma sacrificabile.

Occhio a Engels e Danilo, spunta anche Timber

Tra i profili monitorati nelle ultime settimane spiccano Arne Engels del Celtic e Danilo Santos del Botafogo. Il belga costa 25 milioni e piace al Nottingham. Il brasiliano ha un valore leggermente più alto ed è reduce da un mondiale non brillantissimo. Un’altra candidatura presa in considerazione è quella di Timber, in uscita dal Marsiglia e nel mirino pure del Besiktas.