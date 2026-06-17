Soulé, asta europea in arrivo: Dortmund in pole, ma la Roma aspetta le offerte

Il futuro di Matias Soulé potrebbe essere uno dei temi più caldi dell’estate giallorossa.

Dortmund avanti, ma la concorrenza aumenta

Il Borussia Dortmund appare attualmente la società più interessata a Soulé e i dialoghi con l’entourage dell’argentino proseguono da giorni. Tuttavia, secondo riportato da Transferfeed.com, l’Atletico Madrid continua a monitorare la situazione, mentre anche Bayer Leverkusen e alcuni club di Premier League hanno effettuato sondaggi esplorativi. La sensazione è che possa presto nascere una vera e propria asta internazionale.

La valutazione della Roma

Greenwood cambia gli equilibri

Il club giallorosso valuta il classe 2003 circa, anche se una proposta vicina ai 35 milioni potrebbe essere presa in seria considerazione. Un’eventuale cessione garantirebbe una plusvalenza importante e consentirebbe alla società di avere maggiore margine per completare il mercato in entrata.

Soulé si trova molto bene nella Capitale, ma è consapevole che la situazione tecnica potrebbe cambiare. Come riportato su X da Eleonora Trotta, Gian Piero Gasperini avrebbe indicato Mason Greenwood come priorità per rinforzare la corsia offensiva destra, con Paulo Dybala destinato a rappresentare una valida alternativa nel ruolo. In questo scenario, Soulé rischierebbe di scivolare nelle gerarchie, motivo per cui il suo entourage si sta già muovendo per valutare le migliori opportunità. Per ora nessuna trattativa è entrata nella fase decisiva, ma i prossimi giorni potrebbero essere fondamentali per il futuro del talento ex Frosinone.