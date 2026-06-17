Mondiale, Portogallo frenato dal Congo: Ronaldo a secco, esordio in salita per i lusitani

Il Mondiale continua a regalare risultati inattesi e colpi di scena che stanno ridisegnando gli equilibri del torneo.

Partenza brillante poi il calo

Il Portogallo era partito forte, trovando subito il gol del vantaggio nei primi minuti grazie a una manovra fluida e ben costruita. Dopo l’1-0 però la squadra ha progressivamente perso ritmo e brillantezza, abbassando troppo il baricentro e rallentando la circolazione del pallone. La formazione di Roberto Martínez ha così lasciato spazio alla crescita del Congo, che ha preso fiducia col passare dei minuti.

La reazione del Congo e il pari a sorpresa

Ronaldo a secco e giornata di sorprese

Nel finale di primo tempo è arrivata la svolta inattesa: assist die colpo di testa vincente di, che ha battuto l’estremo difensore portogheseriportando tutto in equilibrio. Nella ripresa ilha provato a reagire, ma senza riuscire a trovare spazi contro un avversario ben organizzato.

Grande attesa per la prestazione di Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo le recenti prove stellari di altri protagonisti del torneo, ma l’attaccante portoghese è rimasto a secco per tutti i 90 minuti. Il pareggio si inserisce in una prima giornata del Mondiale ricca di risultati sorprendenti, confermando un equilibrio sempre più marcato tra le nazionali. Intanto il programma prosegue con Inghilterra-Croazia e le successive sfide della notte, in un torneo che continua a non rispettare i pronostici.