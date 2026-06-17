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Mondiale, Portogallo frenato dal Congo: Ronaldo a secco, esordio in salita per i lusitani

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 17/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Mondiale, Portogallo frenato dal Congo: Ronaldo a secco, esordio in salita per i lusitani

Il Mondiale continua a regalare risultati inattesi e colpi di scena che stanno ridisegnando gli equilibri del torneo.

Partenza brillante poi il calo

Il Portogallo era partito forte, trovando subito il gol del vantaggio nei primi minuti grazie a una manovra fluida e ben costruita. Dopo l’1-0 però la squadra ha progressivamente perso ritmo e brillantezza, abbassando troppo il baricentro e rallentando la circolazione del pallone. La formazione di Roberto Martínez ha così lasciato spazio alla crescita del Congo, che ha preso fiducia col passare dei minuti.

La reazione del Congo e il pari a sorpresa

Nel finale di primo tempo è arrivata la svolta inattesa: assist di Arthur Masuaku e colpo di testa vincente di Yoane Wissa, che ha battuto l’estremo difensore portoghese Diogo Costa riportando tutto in equilibrio. Nella ripresa il Portogallo ha provato a reagire, ma senza riuscire a trovare spazi contro un avversario ben organizzato.

Ronaldo a secco e giornata di sorprese

Grande attesa per la prestazione di Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo le recenti prove stellari di altri protagonisti del torneo, ma l’attaccante portoghese è rimasto a secco per tutti i 90 minuti. Il pareggio si inserisce in una prima giornata del Mondiale ricca di risultati sorprendenti, confermando un equilibrio sempre più marcato tra le nazionali. Intanto il programma prosegue con Inghilterra-Croazia e le successive sfide della notte, in un torneo che continua a non rispettare i pronostici.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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