Spettacolo al Mondiale: l’Inghilterra piega la Croazia 4-2, Kane trascina i Tre Leoni

Gol, ribaltamenti di fronte e sei reti complessive: Inghilterra-Croazia è stata una delle partite più spettacolari di questo avvio di Mondiale.

Primo tempo da montagne russe

L’Inghilterra ha sbloccato il match con Kane, protagonista di un curioso episodio: dopo aver fallito un rigore, fatto ripetere dall’arbitro Turpin, il centravanti non ha sbagliato al secondo tentativo. La Croazia ha reagito con Baturina, ma la risposta inglese è stata immediata ancora con Kane. Proprio quando sembrava che i britannici potessero andare all’intervallo in vantaggio, l’assist di Perisic ha permesso a Musa di firmare il momentaneo 2-2.

Bellingham cambia tutto, Rashford chiude i conti

Tuchel parte col piede giusto

Nella ripresa è salito in cattedra, autore del gol del nuovo vantaggio inglese pochi minuti dopo il rientro dagli spogliatoi. La squadra diha poi creato numerose occasioni, trovando sulla propria strada un eccellente, autore di diversi interventi decisivi. Nel finale, però,ha messo il punto esclamativo sulla gara, siglando il definitivo 4-2.

L’Inghilterra inaugura così il proprio Mondiale con una vittoria importante e conferma il proprio potenziale offensivo. Per la Croazia resta invece il rammarico di aver tenuto testa ai Tre Leoni per lunghi tratti della partita senza riuscire a contenere le accelerazioni dei campioni inglesi. Un’altra serata di grande spettacolo in una Coppa del Mondo che continua a regalare sorprese e partite ad alta intensità.